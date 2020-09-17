防疫滴水不漏！美訪團行李下機　機場人員逐一噴灑消毒水

▲美國務院次卿柯拉克專機消毒。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）



記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日搭乘專機灣流500，於下午5時20分左右抵達台北松山機場，訪團成員下飛機後，工作人員已穿好裝備上前進行清潔消毒，全程都相當謹慎小心。

機場防疫工作人員在飛機落地前已準備好隨時待命。美國在台協會處長酈英傑、外交部次長曾厚仁等已提前等待接機，在柯拉克下機時全程戴上口罩，並且用擊肘的方式向對方打招呼。

訪團人員離開後，一旁的地勤人員穿上防護裝、戴口罩立刻上前協助卸行李，現場也準備消毒噴瓶進行噴灑，確保防疫萬無一失。訪團成員隨後搭乘專車赴萬豪酒店。

這此柯拉克訪台防疫模式比照美國衛生部長阿札爾規格，來台前七天必須自主健康管理，上機前三天必須接受病毒核酸檢測陰性，抵台後當天也立即採檢，並安排入住防疫檢疫規定合格飯店，指定樓層住宿且有專用電梯，活動全程配戴口罩，安排會議、活動座位、用餐等都要事先探勘，比照上次設有距離或者隔版，也避免其他民眾靠近。

外交部指出，訪台期間，柯拉克訪團將接受蔡英文總統款宴、拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層官員。柯拉克次卿等人也將針對台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等，與相關部會官員交換意見。

▼美國務院次卿柯拉克一行人行李及隨身衣物進行防疫消毒。（圖／ETtoday直播）

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