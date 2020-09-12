港區「倒退嚕」險墜海…轎車半身懸空猛晃！海巡公主抱救援

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義東石漁港11日晚間8點許，一輛轎車疑對路況不熟悉，倒車時不慎後輪懸空，差一點就墜落海中。所幸一旁安檢人員有及時發現，立即將駕駛救出，並以繩索將車輛綑綁穩固，迅速將車輛拉上岸，過程有驚無險。

▲東石漁港11日晚上一輛轎車險墜海，海巡急出動救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡姓男子11日晚間開車經過東石漁港時，疑因路況不熟，未注意後方已是堤防岸際，直接倒退嚕後，下秒後輪驚險直接懸空！海巡人員一見整台車搖搖欲墜恐有落海之危險，第一時間趕緊上前安撫車主情緒，避免他因緊張造成車輛過度晃動，接著就馬上通報所內同仁，用繩索先將車輛綑綁穩固，另考量蔡男為身障人士、行動不便，迅速以公主抱方式將他救出

▲▼轎車車體一半懸空，畫面相當驚悚，所幸無人員傷亡傳出。（圖／記者翁伊森翻攝）

後來海巡經初步檢視，確定蔡男僅受驚嚇沒有受傷，休息後無大礙，車輛也拖吊至安檢所廣場暫放，事件平安落幕。而蔡男與蔡父離去前雙雙表示，非常感激海巡人員英勇救援及為民服務的態度。第四岸巡隊也藉此提醒，大家至港區或岸際活動時，應多注意周遭環境，以維自身安全，若發現任何危難情事急需救助或查緝不法等情事，可撥打海巡「118」免費服務專線。

▲東石漁港11日晚上一輛轎車險墜海，海巡急出動救援。（圖／記者翁伊森翻攝）