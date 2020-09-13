快訊／台南恐怖車禍引火燒　女騎士3貼5歲男童命危！2人無生跡

▲台南大埔路晚上發生汽機車車禍並引發火警，造成4傷2人無命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前13日晚上近8時發生汽機車車禍，引發機車火警，消防局派員前往搶救，消防人員除迅速撲滅機車火警外，並將現場無生命跡象的1名女子及1名男童送醫搶救，另有1名女童左大腿骨折，自小客車男駕駛頭部受傷接續送醫，全案目前由台南市永康分局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於13日晚上7時57分許據報，歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前發生汽機車車禍，並引發機車火警，台南市消防局派遣保西、永康、大灣、新化等消防分隊消防車及救護車前往搶救。保西消防分隊到場發現為1部汽車及1部機車（1女、2小孩）車禍，共有4人受傷，其中40歲機車女騎士及5歲男童OHCA，無心跳及呼吸等生命跡象，保西分隊救護人員馬上將女子（阿姨）成大醫院、永康分隊救護人員將男童送永康奇美醫院急救。

現場另有機車乘客10歲女童，左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷，意識清醒，由大灣分隊救護車送成大醫院急救；汽車駕駛人頭部受傷，由新化分隊救護車現場處置後送醫就治。

台南市歸仁分局據報派員前往車禍現場查處，但警網到場發現係永康分局轄區，即馬上報永康分局交通分隊派員查處，警方到場進行交通管制及現場勘查測繪蒐證，初步調查係騎機車的「阿姨」載1男1女2名孩童，與自小客車發生車禍，疑撞擊造成火燒車，消防人員迅速出水撲滅，並將1大1小2名無心跳及呼吸等生命跡象的傷者迅速送醫搶救，並後續將女童及自小客男駕駛人送醫。

警方派員分赴成大醫院及永康奇美醫院等醫院，調查傷者姓名年籍等身分資料及釐清車禍案情中。目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

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