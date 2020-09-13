　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南恐怖車禍引火燒　女騎士3貼5歲男童命危！2人無生跡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南大埔路晚上發生汽機車車禍並引發火警，造成4傷2人無命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前13日晚上近8時發生汽機車車禍，引發機車火警，消防局派員前往搶救，消防人員除迅速撲滅機車火警外，並將現場無生命跡象的1名女子及1名男童送醫搶救，另有1名女童左大腿骨折，自小客車男駕駛頭部受傷接續送醫，全案目前由台南市永康分局調查處理中。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於13日晚上7時57分許據報，歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前發生汽機車車禍，並引發機車火警，台南市消防局派遣保西、永康、大灣、新化等消防分隊消防車及救護車前往搶救。保西消防分隊到場發現為1部汽車及1部機車（1女、2小孩）車禍，共有4人受傷，其中40歲機車女騎士及5歲男童OHCA，無心跳及呼吸等生命跡象，保西分隊救護人員馬上將女子（阿姨）成大醫院、永康分隊救護人員將男童送永康奇美醫院急救。

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場另有機車乘客10歲女童，左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷，意識清醒，由大灣分隊救護車送成大醫院急救；汽車駕駛人頭部受傷，由新化分隊救護車現場處置後送醫就治。

台南市歸仁分局據報派員前往車禍現場查處，但警網到場發現係永康分局轄區，即馬上報永康分局交通分隊派員查處，警方到場進行交通管制及現場勘查測繪蒐證，初步調查係騎機車的「阿姨」載1男1女2名孩童，與自小客車發生車禍，疑撞擊造成火燒車，消防人員迅速出水撲滅，並將1大1小2名無心跳及呼吸等生命跡象的傷者迅速送醫搶救，並後續將女童及自小客男駕駛人送醫。

警方派員分赴成大醫院及永康奇美醫院等醫院，調查傷者姓名年籍等身分資料及釐清車禍案情中。目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
收男粉「武器照」騷擾：想和妳做！　薔薔真的開價…對話全曝光
快訊／中山北路地下室集體中毒！7男4女拍片一半緊急送醫
快訊／台南汽機車撞擊「火燒車」！2人無生命跡象　驚悚場面曝
快訊／災防簡訊大作！「大雷雨」一夜連轟2波　宜蘭發淹水一級警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

武界壩無預警放水3死1失蹤　律師揭3關鍵「國賠可成立」

快訊／中山北路地下室集體中毒！7男4女拍片一半緊急送醫

快訊／台南恐怖車禍引火燒　女騎士3貼5歲男童命危！2人無生跡

強化市民捷運通勤防護觀念　捷運公司捷警合辦街舞競賽柯文哲親臨

屁孩惡搞台南豆花伯！網路嗆：就是我做的　警方追查結果大逆轉

快訊／家屬見屍崩潰！武界野營4人遭沖走...檢察官抵殯儀館相驗

朱雪璋砍人判6年！傳「偷渡大陸」被公安逮捕　刑事局回應

武界壩突襲放水3死1失蹤！今年4/13才安檢　已排除5大故障可能

虎尾逆向撞9車！68歲駕駛高速擺尾一公里　離奇原因曝光

武界禁區露營「警方不能開罰」！水利署曝光原因：說不聽也沒辦法

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

可放置「2台洗衣機+電動曬衣桿」解決小坪數困擾！打造日系陽台

武界壩無預警放水3死1失蹤　律師揭3關鍵「國賠可成立」

快訊／中山北路地下室集體中毒！7男4女拍片一半緊急送醫

快訊／台南恐怖車禍引火燒　女騎士3貼5歲男童命危！2人無生跡

強化市民捷運通勤防護觀念　捷運公司捷警合辦街舞競賽柯文哲親臨

屁孩惡搞台南豆花伯！網路嗆：就是我做的　警方追查結果大逆轉

快訊／家屬見屍崩潰！武界野營4人遭沖走...檢察官抵殯儀館相驗

朱雪璋砍人判6年！傳「偷渡大陸」被公安逮捕　刑事局回應

武界壩突襲放水3死1失蹤！今年4/13才安檢　已排除5大故障可能

虎尾逆向撞9車！68歲駕駛高速擺尾一公里　離奇原因曝光

武界禁區露營「警方不能開罰」！水利署曝光原因：說不聽也沒辦法

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　原來韓國瑜關閉了即時災情連結

武界壩無預警放水3死1失蹤　律師揭3關鍵「國賠可成立」

收男粉「武器照」騷擾：想和妳做！　薔薔真的開價…對話全曝光

堅持急救…老父七孔流血亡！5年後他「骨斷屎滿床」　醫嘆：我輸了

國軍14日起連5天24小時不斷電　實施「電腦兵棋推演」

放任7比特犬社區內「趴趴走」！　鄰居嚇瘋...飼主：牠們很善良

陳時中暢談美豬政策　大讚謝金河「吃豬睪丸」腦袋變聰明、體力讚

快訊／中山北路地下室集體中毒！7男4女拍片一半緊急送醫

國民黨要求蔡英文赴立院報告美豬進口　總統府：行政部門會說明

快訊／台南恐怖車禍引火燒　女騎士3貼5歲男童命危！2人無生跡

社會熱門新聞

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水

驚悚畫面曝！虎尾休旅車逆向衝撞　毀8車3傷

他打110：老婆被性侵！警傻眼了

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

武界失聯者妻曝：他們瞬間不見

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

即／12歲女童遺體被尋獲　南投武界露營遊客3死1失蹤

更多熱門

相關新聞

虎尾逆向撞9車！68歲駕駛曝離奇原因

虎尾逆向撞9車！68歲駕駛曝離奇原因

雲林縣虎尾鎮13日下午發生離奇車禍，一輛銀色休旅車在林森路逆向，沿路撞了9輛車，最後撞上客運才停下來，也因此造成3人受傷。事後，68歲的駕駛回應，由於誤踩油門，才會逆向衝撞。至於為何會誤踩油門，還一路衝了一公里多，警方覺得事有蹊蹺，目前仍在釐清原因。

台南蔬果節產地產銷展售

台南蔬果節產地產銷展售

即／永和殘障機車車禍2騎士噴飛

即／永和殘障機車車禍2騎士噴飛

台南水情APP主動提供水庫洩洪推播讓

台南水情APP主動提供水庫洩洪推播讓

恥！網友認「白吃偷錢挑戰棄單」修理永康豆花伯

恥！網友認「白吃偷錢挑戰棄單」修理永康豆花伯

關鍵字：

台南歸仁火燒機車車禍無生命跡象搶救

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

二伯忘拆「媽媽配件」直接出門糗炸

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面