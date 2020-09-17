東森好朋友生活節　9/19上午11:00線上一起Chill

▲2020東森好朋友生活節9/19就在美堤！

活動小組／活動報導

2020「東森好朋友生活節」即將於9/19星期六於美堤河濱公園與大家報復性「Chill」起來！活動不只有文創市集、闖關活動，還有豪華卡司輪番獻唱，讓在家悶久的你盡情狂歡！當天無法到場同歡、懶得出門、或剛好有事走不開，但不想錯過活動，想一起共襄盛舉的好朋友們怎麼辦呢？新聞雲都幫你想好了！ETtoday全平台將會在11:00同步直播現場活動，一整天不間斷！讓在家的你也能享受高規格演唱會、與偶像一起度過美好週六！

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▲9/19東森好朋友生活節表演節目表

活動表演卡司涵蓋了聲林之王、Spark、關詩敏、沒有才能、林采欣、Trash樂團、李千那、曾昱嘉、鼓鼓呂思緯、文慧如、閻奕格、五堅情(陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、小賴賴晏駒)、李友廷、動力火車，超豪華陣容滿足喜愛各種音樂風格的你，讓你在家也能歡樂同唱！

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「2020東森好朋友生活節」活動，9/19上午11:00準時於ETtoday全平台直播，從上午11:00隨著活動不停歇到18:00止，週末無聊又不想出門？鎖定「ETtoday新聞雲」全平台，線上也能一起「Chill」！