半夜闖廢墟撞見「燒炭輕生」！立即中斷直播刪畫面…籲：別再轉發

▲廢墟撞見燒炭輕生。（圖／61靈異探險團授權提供）



網搜小組／綜合報導

臉書「61靈異探險團」時常PO出靈異照片或是直播，17日晚間粉專經營者鬼面、丸子到某處廢墟，同時開直播和網友們一探究竟，結果直播過程中竟撞見，某個房間內有1具燒炭輕生的遺體，目前警方已經著手調查身分、死因，粉專也在第一時間刪除了直播畫面。

61靈異探險團17日晚間在臉書預告，當晚會到一座廢棄建築物裡面開直播，不少網友在這篇貼文底下留言，「這次丸子記得不要再鐵齒了哦」、「丸子哥記得，不該碰的別碰哦」、「鬼哥好！今晚與丸子探險—切小心！」半夜直播剛開始就吸引大量網友觀看，期間卻意外撞見一樁輕生命案。

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直播過程中，鬼面與丸子打開其中一間廢棄房間，印入眼簾的竟然是一具遺體，雖然沒有燈光視線一片漆黑，但還是可看出旁邊有燒炭的物品與痕跡，粉專隨即中斷直播，並且立刻刪除影片，隨後PO文表示，「2020年大家平安，但願死者安息。」並在底下留言呼籲，基於偵查不公開與尊重亡者，「請大家幫忙，不要再分享昨晚的影片！」

目前警方已介入調查，要查清死者身分與死亡時間，請大家別再轉發當晚的直播畫面。網友紛紛回應，「昨天有跟上有看到，丸子記得要去跟亡者上香，他會感謝你保佑你」、「因偵查不公開，影片已保留，不要再問地點跟影片，謝謝大家」、「踢開門那一剎那隔著螢幕也跟著一陣暈+噁」、「那裡不管誰去拍，訊號也沒斷得這樣嚴重，昨晚訊號還好，就是聲音怪怪，真的是冥冥之中。」

▼警方正釐清亡者身分，勿再轉發影片。（圖／翻攝自61靈異探險團）

