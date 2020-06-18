中國醫藥大學北港附設醫院　贈送健康粽端午不變重

▲中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金代表受贈1200顆粽子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情在政府防控及國人的努力下隨之解封，北港鎮年豐米廠董事長吳錦銘為感念媽祖醫院防疫期間守護雲林鄉親健康，在端午節前夕與揚信商行蔡碧聰女士、鄉親林碧鈴女士聯袂贈送中國醫藥大學北港附設醫院全體員工1200個健康粽、400個粽子分贈給看診鄉親，紛紛表示「感恩，呷健康」。

年豐米廠董事長吳錦銘與揚信商行蔡碧聰女士、鄉親林碧鈴女士同時表示，媽祖醫院在防疫期間醫護人員，守護雲林鄉親健康倍極辛勞，尤其深根社區方面更是不餘遺力照顧鄉親，特別在端午節鄉親一起感謝員工。

臨床營養科營養師許芳慈表示，雖然吃粽子應景，但對於需血糖控制的糖友來說，卻成了一項難題，粽子主要成分是糯米，糖友必需注意食用的份量，否則易使血糖上升。建議將粽子當正餐，以一天不超過一顆為基準，掌握「低油、低鹽、低糖、高纖」四項原則，才能吃得健康。

經烹飪方式來減少負擔，可減少炒糯米和餡料的油量，以瘦豬肉或雞肉代替五花肉，減少炒餡料用的鹽及味精，並避免額外添加醬油、甜辣醬、蕃茄醬等。而吃鹼粽，建議以代糖代替砂糖、果糖、蜂蜜等。也可以五穀米取代糯米增加膳食纖維攝取，食用時再搭配一碟燙青菜、一份水果約拳頭大，可使餐點吃的均衡又健康。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金呼籲鄉親，依國民健康署建議民眾健康吃粽，掌握慎選食材、飲食六大類食物，適量少吃細嚼慢嚥、多到戶外運動，才能確保吃粽不變重。

▲院方將粽子分贈給看診鄉親，接過粽子後紛紛表示「感恩，呷健康」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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