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賴清德、黃敏惠恭請諸羅城隍夜巡起駕　「回收逾假好兄弟」

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▲諸羅城隍夜巡 范謝將軍與家將尬陣合體 神鬼魅影吸睛。（圖／嘉義市政府提供）

▲副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠出席諸羅城隍夜巡起駕儀式。（圖／嘉義市政府提供）

嘉邑城隍廟在每年農曆8月初1，鬼門關後的第一天，循傳統舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動。17日下午自廟埕起駕，由副總統賴清德、嘉義市長黃敏惠、金門縣副縣長黃怡凱、嘉邑城隍廟董事長賴永川等恭請城隍神尊移駕神轎，由城隍爺帶領將爺、捕快，追捕夜巡逾假未歸落單的好兄弟們。

今年除邀請金門城隍爺坐鎮「天下第一神輦」，與嘉義綏靖城隍尊神及分靈義橋宮城隍尊神共同出巡。現場還有參加「夯枷儀式」的信眾，大家戴上紙製枷鎖，長長人龍場面壯觀；而首辦的「人模鬼樣 神鬼魅影」也吸引不少本地與外縣市民眾報名參加，有鬼新娘、殭屍、金光布袋戲魔王等。

▲諸羅城隍夜巡 范謝將軍與家將尬陣合體 神鬼魅影吸睛。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠等民意代表迎神轎。（圖／嘉義市政府提供）

副總統賴清德表示，自己代表總統蔡英文前來，而嘉邑城隍廟除了佔有歷史地位，有形的文化資產是廟宇本身的建築藝術 (木作、石材雕塑、交趾陶，甚至是廟門)，每一件都是出自台灣出名的藝術家之創作，是珍貴的文化寶物。而無形的文化資產同樣可貴，其中一項就是城隍夜巡活動，保佑嘉義市四時無災，也大展神通保佑台灣風調雨順，新冠肺炎防疫順利，國人健康平安。

▲諸羅城隍夜巡 范謝將軍與家將尬陣合體 神鬼魅影吸睛。（圖／嘉義市政府提供）

▲諸羅城隍「夯枷儀式」吸引約1,200人報名。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠表示，今年特別邀請金門浯島城隍廟成員跨海來嘉參加夜巡，演出搖天晃地「輦轎」，以及打花草、公背婆等金門傳統民俗，代表著城市交流帶來更深入的情感關懷。而今年夜巡隊伍於行經中央噴水圓環(約14:45 )及嘉義火車站(16:30 )時，「吉祥社」范謝將軍將與「吉勝堂」什家將，將再現對衝合體、尬陣對參儀式，展現兩會拚體力、拚場面的熱血場景，這難得一見的百年傳統又再寫下歷史的新頁，也是許多四、五年級生懷念的回憶。

▲諸羅城隍夜巡 范謝將軍與家將尬陣合體 神鬼魅影吸睛。（圖／嘉義市政府提供）

▲諸羅城隍夜巡神鬼魅影吸睛。（圖／嘉義市政府提供）

董事長賴永川談到，今年首次結合「人模鬼樣 神鬼魅影」裝扮競賽，讓參賽者扮成鬼怪「與神同行」創意踩街遊嘉義市區，最後回到城隍廟由評審選出決賽10名，並進行擲茭讓城隍爺決定名次。

「向城隍爺贖罪，夯枷求免禍。」嘉邑城隍廟總幹事葛永樂指出，此次「夯枷儀式」吸引約1,200人報名，做錯事想要懺悔或是發願未達成，就會以「夯枷」來公開認錯及祈求除罪。今年約有,1200位來自全台各地的民眾報名參加夯枷儀式，其中很多是「揪團」報名，有從高雄市、雲林縣等縣市搭遊覽車前來參加「夯枷」的團體，並呼籲因應疫情，請參加人員全程戴口罩。

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