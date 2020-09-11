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資安就是國安　賴清德：中國駭客每月攻擊3千萬次

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▲▼賴清德出席「台灣駭客年會HITCON 2020」。（圖／總統府提供）

▲賴清德出席「台灣駭客年會HITCON 2020」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

中國近來對台灣持續「加壓」，文攻武嚇不斷，解放軍近來多次繞台還侵入到台灣距離僅90浬；在網路方面，駭客攻擊也頻頻發生。副總統賴清德11日出席「台灣駭客年會HITCON 2020」時表示，每月平均有3億次的駭客掃描、3千萬次的攻擊，台灣面臨駭客的威脅是非常大，「資安就是國安」，盼與駭客在資安領域合作，共同維護台灣資訊安全及推動資訊產業。

賴清德表示，感謝台灣駭客協會16年來提供最好、最專業的平台，讓白帽駭客可以切磋武功，相互交流，討論最先進、最深入的技術，並且凝聚駭客的能量，對我國駭客產業的發展，有相當大的貢獻。

賴清德指出，總統蔡英文非常重視資安工作，主要的原因是台灣位處第一島鏈的關鍵位置，經常面臨中國的威脅。每月平均有3億次的駭客掃描、3千萬次的攻擊，由此可見，台灣面臨駭客的威脅是非常大的。

賴清德提到，總統在就任之初，於2016年就宣示「資安就是國安」。因此，前行政院長林全成立了行政院資安處，負責資訊安全的專才工作；他在接任行政院長之後，也秉持蔡總統的要求，繼續推動相關工作。

賴清德指出，資訊安全除了關係到國家安全以外，由於世界各國都積極推動工業4.0，因此，全球化的智慧發展是必然的趨勢；如果要建置台灣成為智慧國家，資訊安全的工作必須要優先處理。所以，他在擔任行政院長任內，也制訂公布《資通安全管理法》，並通過「資安產業發展行動計畫」及舉辦高峰論壇。

賴清德說，政府要結合台灣包括半導體、晶圓、ICT產業的優勢，也應與學界及企業界合作培養人才、活絡資金，並建置產品淬鍊場域，協助資訊安全產業與國際接軌，行銷到全世界；預計在2025年時，台灣資安產業產值能夠達到台幣780億元的規模。

賴清德提到，2019年蔡總統接見全球駭客搶旗攻防賽（DEF CON CTF）亞軍團隊—HITCON及BFKinesiS時，團隊曾提出培訓人才及技術傳承等建議，蔡總統也立刻指示國安會及行政院加速研擬2021年到2025年「資安即國安2.0戰略」。

賴清德強調，政府非常重視資訊安全的發展，他認為政府、學界專家、產業界、駭客們要共同合作；雖然政府扮演制定制度及秩序維護者的角色，而駭客具備追求自由的挑戰精神，兩者似乎是處於對立面，但就像台灣駭客協會網站上的一句話：「駭客代表的，是高超的技術跟挑戰的精神」。他認為，在資安領域上，政府若能與駭客合作，由駭客來維護政府的資訊安全，將可形成產、官、學、用的共同合作，對於台灣資訊安全的維護，及資訊產業的推動應該會有所助益。

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