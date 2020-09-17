喊話陳時中別「撈過界」？王世堅：推廣美豬是進口商的事

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衛福部長陳時中日前登上台北小巨蛋高歌，引發各界議論；民進黨台北市議員王世堅17日也在《雲端最前線》節目中強調，那是商業演唱會，以部長之尊「這不好」，時機也不對。至於日前指陳時中「撈過界」，他則解釋，陳時中原先稱到迪化街「推廣美豬」，但這是進口商的事，身為衛福部長應針對瘦肉精是否危害人體做說明、分析，而陳也馬上做了修正。

▲台北市議員王世堅。（圖／翻攝雲端最前線）



ETtoday《雲端最前線》17日邀請王世堅及民眾黨立委高虹安、國民黨台北市議員徐巧芯一同解析時事議題。談起陳時中近期言行，王世堅重申，前幾天說「不要撈過界」並非指唱歌，「我經常去拉小提琴阿！」但以部長之尊去商業演唱會，這不好，且在民眾還有疑慮時「我認為時機不宜」。

王世堅進一步說，所謂「不要撈過界」，是指陳時中今日到迪化街，原先是說要來推廣美豬，「那我當然是說不要撈過界」，衛福部長要針對美豬中的瘦肉精，到底成分會不會危害人體，進一步說明、報告、跟大家分析，「推廣不推廣，那是進口商的事情嘛！」而這點陳時中倒也修正很快，今日到迪化街沒有大陣仗，並稱是來做標示示範。

另一方面，對於近日一份網路調查，顯示近30天政黨聲量國民黨達46.86％、民進黨30.99％、台灣民眾黨則為9.31％；王世堅則說，民眾黨其實有很優秀的人，像是高虹安、賴香伶，都會針對一些政策深入研究，但聲量、注意度卻都沒被發掘到，「也就是說柯文哲帶領這個黨，其實他帶錯了！他只凸顯他自己！」

王世堅還建議，柯文哲可以觀摩桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜，他們兩個聲量低，鄭文燦甚至不到10%，現在卻是社會上公認的「儲君」人選之一，可見要內斂、踏實做事，其實人民是看在眼裡的。

▼立委高虹安。（圖／翻攝雲端最前線）



高虹安則分析，民眾黨確實在這1個月內，不像國民黨有「海峽論壇」這麼大的事件，聲量明顯就會比較掉下來，而民眾黨在這樣一個選後的狀態，這一個月內其實是在做內部檢討，因為民眾黨是小黨、才一歲，不像藍綠兩大黨的結構比較龐大，若要做檢討、改善，這樣的小黨也相對較容易，「所以這個月內我們在做沈潛、調整，但可能不會反應在聲量上」。

徐巧芯則提及，這樣的聲量可搭配一般民調，看各政黨支持度去做綜合考量，並能了解到「藍綠兩黨還是相當互有競爭力」；國民黨雖然現在聲勢弱，但在多元政黨中還是第一大在野黨，有實力去監督民進黨，無論是美豬、美牛或醫材，甚至是接下來的科技偵查法、前瞻預算。

▼台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）



她進一步說，這些聲量雖然有部分跟海峽論壇有關，但相信即便扣掉這些，還是比其他小黨來的多，所以當國民黨有這麼多聲量，以及比其他小黨擁有更多支持度時，代表國民黨要承擔更多責任在監督執政黨。

徐巧芯指出，自己很早就主張不去海峽論壇，因為現在大家更關心疫情、疫情後的復甦，以及前瞻預算要如何使用、美豬美牛再一步開放等4件事，不是誰去了大陸照了幾張相，「如果我們沒有把這些事情當成最重要的，那就愧對了這樣的聲量，以及其他民調對國民黨的支持度！」

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