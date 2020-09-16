王老吉代理商也賣口罩！20萬片陸製假MIT　闆娘落網：要捐做公益

▲警方查扣20萬片陸製劣質口罩卻印上MIT標章。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局與財政部關務署基隆關、警政署保二總隊、汐止警分局聯手破獲設址於新北市林口區「博雅互動有限公司」負責人蘇雀貞向大陸浙江口罩工廠進口大批工業用口罩，卻要求大陸廠商在口罩上印上M.I.T標章意圖蒙混台灣優質醫療口罩，警方15日在汐止貨櫃場查獲20萬片偽標大陸口罩。

▲警方查扣20萬片陸製劣質口罩卻印上MIT標章。（圖／記者張君豪翻攝）

該案主嫌蘇雀貞之前引進知名中國茶飲品牌「王老吉」並開設手搖茶飲店「1828王老吉涼水鋪」後來因經營不擅欠薪欠稅導致全台收店，並積欠投資人6千多萬元躍上媒體版面。

刑事局指出，日前接獲基隆關務署情資，指稱汐止貨櫃場內有一貨櫃有大批大陸浙江海運來台的口罩，但因收貨人蘇女公司並無醫療執照無法領貨，刑事局與關務署、汐止警分局、保二總隊共組專案小組展開監控。





▲警方查扣20萬片陸製劣質口罩卻印上MIT標章。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組報請新北地檢署檢察官羅雪舫指揮偵辦，根據收貨人、貨櫃報關資料確認「博雅互動有限公司」負責人蘇雀貞涉案，15日會同關務署人員在汐止查扣從大陸浙江省不明工廠出口的偽造M.I.T標章口罩84箱，總計約20萬片包含成人、兒童口罩，並在林口區中山路逮捕蘇女到案（51歲）

▲警方查扣20萬片陸製劣質口罩卻印上MIT標章。（圖／記者張君豪翻攝）

蘇女落網坦承自己要求大陸口罩製造廠商印上M.I.T標章，但否認販售，辯稱是受朋友請託，以每片2.5元低價購買，進口這批口罩販售，但蘇女發現自己沒有醫療器材許可無法領貨，蘇女說會捐給社會做公益。

但刑事局發現這批口罩外盒都是大陸廠商印製，口罩上面卻打上M.I.T標章意圖蒙混，明顯處反刑法虛偽標記罪、詐欺罪、藥事法第84條等罪嫌，警方訊後將蘇嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦，蘇女訊後遭檢察官裁定30萬元交保候傳。

警方表示，分析蘇女公司進貨資料，發現她曾進口上百萬片大陸製口罩並已流入市面，蘇女辯稱進口的都是工業、防塵等級口罩並無違法，但蘇女是否以低價進口劣質口罩混充醫療口罩轉賣大賺差價，檢警將進步追查。

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