蘋果秋季發表會9大消息一次看！Apple Watch Series 6、iPad在台售價公開

▲Apple Time File 秋季發表會。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司於台灣時間 9 月 16 日清晨舉辦“ Time Flies”秋季發表會，率先亮相的就是大家期待的 Apple Watch Series 6，首次加入血氧偵測，同步加入手表家族的還有平價版 Apple Watch SE，另外還有 iPad 8 跟 iPad Air，隨著 iPad Air 亮相的 A14 bionic 晶片將被用於 iPhone 12。同步公開的還有全新訂閱服務 Apple One 與健身服務 Fitness+。

一、Apple Watch Series 6 真的有藍色

Apple 公司這次邀請函沒騙人，Apple Watch Series 6 配備了全新的健康偵測裝置，提供血氧偵測功能，在發出紅光之後，可以在 15 秒內偵測血氧值，像是在爬山的過程中，除了可以知道高度，也可以隨時了解自己的血氧量與心率來做調整。

Series 6 採用全新的 S6 晶片，這是一個雙核心處理器，效能比起上一代可以提升 20%，而且螢幕在戶外的亮度也比上一代還提升 2.5 倍，同樣也具備常亮功能。

隨著 Series 6 發表的表帶有兩個，一個被稱為 “ Solo Loop”，它是一個無扣的可拉伸矽膠環，共有七種不同款式，不過記者比較喜歡的是另一個是同步亮相的編織單圈錶環，共有五種不同款式，包括這次發表的藍色新色。另外 Apple Watch 跟愛馬仕表帶也全面更新。

而 Apple Watch Series 6 主要有全新的不鏽鋼款跟鋁合金款兩種選擇，鋁合金款這次新增藍色、紅色跟石墨色，並且有金色、銀色、太空灰等多種選擇，至於不鏽鋼款只有金色、銀色、石墨色可以選。都有 40mm、44mm 兩種規格，出貨搭載 WatchOS 6，加入全新的 Memoji 表面。

Series 6 預計 9 月 17 日開始訂購，9 月 23 日開賣。不鏽鋼款跟鋁合金款，搭配錶帶有不同的價格，售價分別為台幣 21900 元起、12,900 元起。最高階版本是 Apple Watch Hermès 銀色不鏽鋼錶款，搭 Single Tour Deployment Buckle 錶帶售價台幣 46,900 元，不過這次的消息還宣布會持續開賣 Series 3，這一招相當聰明，簡直沒給友商帶來活路。

二、家人共享設定（Family Setup）

蘋果公司在介紹 Apple Watch Series 6 的過程中，有公開一個「家人共享設定」的新功能，這項新功能可以透過iPhone、iPad 去配置其他 Apple Watch，藉此可以了解每個家人的位置，甚至讓每一位家人都能保持聯繫，不過「保持聯繫」這部分需要電信商綁定 eSIM 功能，全球支援這功能的電信商不多，國內的話有中華電、台灣大哥大率先提供相關方案。

三、Apple Watch SE

在公開家人共享設定的同時，影片當中的兒童配戴著的就是平價版本的智慧錶： Apple Watch SE，所以緊接而來發表的 Apple Watch SE，相較於 Series 6 來說，他的效能低 20%，採用的是 S5 晶片，而且它的螢幕跟 Series 4 一樣，不會常亮，同時也沒有血氧偵測功能，不過它也有加速度計、陀螺儀、高度偵測跟跌倒偵測功能，當然也可以戴著它游泳，售價台幣 8,900 元起，預計 9 月 17 日開始訂購，9 月 23 日開賣。

四、A14 Bionic 晶片

首次被用於 iPad Air 2020 的 A14 Bionic 晶片，一如外界傳聞，是採用台積電 5nm 製程，是一顆由 6 核心（2大4小）CPU 搭配 4 核心 GPU 構成的強大處理器，並且擁有 16 核心的神經網路引擎。總電晶體數量高達 118 億個，性能相較於 7nm 的 A12 Bionic 來說，CPU 處理性能提升 40%、GPU 處理效能提升 30%。讓人更加期待 iPhone 12 的處理效能。

五、iPad Air 2020

全新的 iPad Air，外觀有點類似 iPad Pro 2020，改為使用全平面設計，但卻幾乎擁有跟 iPad Pro 的所有功能，而且一口氣推出銀色、太空灰、玫瑰金、綠色、天藍色五款，售價沒有那麼高，共有 64GB、256GB 兩種可以選擇。

新款 iPad Air 配備 10.9 吋、解析度為 2360 x 1640 的Liquid Retina 螢幕，並且移除了 Touch ID 指紋辨識模組，取而代之的是透過前鏡頭的虹膜辨識，相較於 iPad Pro 2020，它只配備一顆1200 萬像素廣角主鏡，視訊鏡頭一樣，最高可以拍 700 萬畫素照片。

iPad Air 2020 搭載 64 位元架構的 5nm A14 Bionic 晶片，其運算效能相較上一代產品提升將近 10 倍，傳輸孔也使用跟 iPad Pro 2020 相同的 USB-C，所以可以直接接相機、電腦，快速傳輸照片與文件，而且支援 Wi-Fi 6、藍牙5.0，售價台幣 18,900 元起。

不過記者查看行動版本並不支援 5G，但只代表如果高階 iPhone 12 Pro 系列要支援 5G 必須要另外配置 5G 處理器，並不能解釋為 iPhone 12 不支援 5G。

六、iPad 8

iPad 系列向來都是蘋果公司面向教育市場的產品，因此售價比較低廉、採用回收鋁合金金屬製作。新一代iPad 配備10.2 吋 Retina 顯示器和立體聲音響系統，設計跟上一代差不多，保留實體的 Touch ID 指紋辨識按鈕，但是改用了 A12 Bionic 晶片，效能提升之餘，還多了支援 Apple Pencil，支援全尺寸聰穎鍵盤，加上iPadOS 14作業系統，在生產力工具方面，不管是照片後製處理、影片剪輯、還是隨手記錄筆記都是沒問題的，售價新台幣 10,500 元起，可以說是目前最高CP值的 iPad 了，不過台灣上市情未定，美國方面也只提到 9 月 18 日開放預購。

七、Fitness+

這次 Apple 公司公開了兩種訂閱服務，一個是 Fitness+，後面的+後念為 Plus，簡單地講就是進階版的健身App，同樣也可以從 iPhone、iPad 和 Apple TV 下載，不過主要是為了搭配 Apple Watch 所量身定做。

升級版本的健身 App 目前有瑜珈、健身、自行車、跳舞等 10 種運動鍛鍊主題，每一週都會增加新的鍛鍊方式，使用過程中，會有教練為你加油，而且可以在運動的過程中，連接 iPhone、iPad 或者 Apple TV 上面的健身 App，打開影音就會有健身教練在螢幕當中，一步一步教你怎麼做動作、怎麼調整呼吸等等。

這個功能聽起來很熟悉，沒錯！這個功能是今年 WWDC 2020 期間隨著新版 WatchOS 公開的，當時記者就有提到，通常這樣的功能是要錢的，而且台灣應該比較不太可能會被實現，所以這項訂閱功能，目前以每月 9.99 美元，年費 79.99 美元的方式，將於年底前在美國上線。

八、Apple ONE

相較於 Google One，Apple One 這個訂閱服務是把 Apple 公司旗下的 iCloud、Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 等服務做成一個服務包，所以這個"One"有“United“的意思。

目前台灣只有兩個方案可以選，一個是個人方案，提供Apple Music、Apple TV Plus、Apple Arcade 和50GB iCloud存儲，美國訂閱價每月 14.95 美元，台灣訂閱價新台幣 315 元。如果你跟記者一樣，是 iCloud 200GB的用戶，那可以選擇家庭方案，每個月只要 395 元，而且可另外與最多達五人分享，然後還多了 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 的服務。

在美國還有一個 Premier 進階方案，主要是多了 Apple News+、Fitness+ 和 2TB iCloud 存儲空間，每月 29.95 美元，最多可以跟另外 6 個人共享。

九、iOS 14，iPadOS 14、 tvOS14、WatcgOS 7正式版

Apple CEO Tim Cook 宣布，今年 WWDC 2020 公開的 iOS 14，iPad OS 14，watchOS 7 和 tvOS14 將於美國時間 9 月 16 日、台灣時間 9 月 17 日清晨開放正式版本更新。