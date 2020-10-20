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小米智慧顯示器首次在台登場　首播限量售價不到1萬7000元

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▲▼小米智慧顯示器首次在台登場。（圖／記者余弦妙攝）

▲小米智慧顯示器首次在台登場。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

小米台灣今（20）日發布小米智慧顯示器65型，此項產品為小米在台灣市場首款大型家電，而小米台灣今天也公布小米智慧顯示器售價為1萬8999元，不過現場小米台灣也宣布為了回饋米粉們，在10月22日將在官網推出首波販售，而首波販售價格更是接下殺至1萬6999元。

小米台灣指出，根據奧維雲網統計2020年第二季小米智慧顯示器出貨量擠身全球前五大品牌，約280萬台，在印度更累積的出貨量約500萬台，而此次推出的智慧顯示器65型，以全
金屬打造高質感機身採用4KHDR10-it廣色域螢幕，支援HDR10+動態影像處理搭載20W杜比喇叭DTS-HD@揚聲器，並內建AndroidPie90作業系統，預載NefixYouTube，遠傳friDay影音、KKTV、LiTV立視線上影視、CATCHPLAY+等影音平台，以時尚外型、影音響宴、多元内容及完整服務際品牌。

小米台灣說，小米智慧顯示器65型於10月22日10時起在小米商城mi.cm首賣，小米之家台北信義威秀店10月24日於小米之家台北信義威秀店舉辦實體門市獨寶當天購買即享首波限量優惠價。

另於2020年11月起，在小米實體門市·PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C等陸續開賣・此外・於2020年12月31日前購買小米智慧顯示器65型即贈遠傳fiDay影音、KKTV·LiTV立視線上影視與CATCHPLAY+等串流影音平台的限期會員權益(價值新台幣1,514元)。

▼小米智慧顯示器首次在台登場。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼小米智慧顯示器首次在台登場。（圖／記者余弦妙攝）
 

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