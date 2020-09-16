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半小時狂賣千碗！「帝王級泡麵」7500碗回歸　全台19間小7限量開賣

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▲▼「帝王級泡麵」滿漢御品限量7500碗回歸，另與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出168組「滿漢御品X馬諦氏中秋聯名限量佐餐禮盒」。（圖／記者林育綾攝）

▲「帝王級泡麵」滿漢御品限量7500碗中秋開賣！另推出搭配威士忌的創新吃法。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

被稱為「帝王級泡麵」的滿漢御品又來了！雖然一碗土豪價248元，不過每次開賣都被搶購一空，曾創下半小時賣出千碗的紀錄，今年將於中秋節以7500碗限量回歸，即日起在全台19間指定7-ELEVEN與電商康是美網購、MOMO正式開賣。業者更首度跨界威士忌品牌馬諦氏，提供3重搭配威士忌的創新吃法，推出168組限量中秋禮盒。

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▲▼「帝王級泡麵」滿漢御品限量7500碗中秋節開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲「帝王級泡麵」滿漢御品一碗土豪價248元，曾創下半小時賣出千碗的紀錄。（圖／記者林育綾攝）

滿漢御品被稱為「帝王級泡麵」，湯頭標榜融合特殊工法和法式高湯的精隨，再搭配綜合蔬菜，逼出清甜的香味。品嚐一口清甜高湯後，再加入特殊醃製酸菜為湯底提味，口感上甘甜不膩、層次豐富。最後再享用一頭牛僅1%的特選腱肉，以及中厚邊薄的非油炸波浪麵，兩者將湯汁精華吸附、徹底入味，一咬能同時感受軟嫩鮮甜的肉質與紮實咬勁的麵條，讓饕客回味無窮。

而今年中秋為了帶給消費者不一樣的味覺體驗，首度跨界精品威士忌品牌馬諦氏，搭配3款分別為果香、香草蜂蜜香、太妃糖香為主風味的威士忌，推薦「3重創新吃法」，利用酒液中帶有麥芽香甜與甘美滋味，與麵條相互搭配碰撞。

▲▼「帝王級泡麵」滿漢御品限量7500碗中秋節開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲「帝王級泡麵」滿漢御品湯頭標榜融合特殊工法和法式高湯的精隨，並選用牛僅1%的特選腱肉，以及中厚邊薄的非油炸波浪麵。（圖／記者林育綾攝）

第1重吃法，餐前建議搭配「馬諦氏精釀蘇格蘭威士忌」，此款富含太妃糖和香草甜氛，是3支酒款中相對口感較輕、適合作為首先品嚐的酒款。先品嚐一口酒，讓果香味在口中綻放，能在餐前大大提高食慾 達到開胃的效果，接著再品嚐一口滿漢御品原味湯頭，以牛肉、牛骨和蔬菜經過長時間熬煮，並加入鮮魚萃取秘方，能與逗留舌尖的威士忌餘韻完美融合，凸顯整體微甜滋味。

第2重吃法，味蕾被開啟後，建議品嚐次重口感的「馬諦氏19年蘇格蘭威士忌」，此款酒以非冷凝過濾，因此酒體口感較飽和、豐潤，帶有柑橘花果芬芳與香草蜂蜜甜味，特別適合與牛肉做搭配，牛肉的油香更會增加威士忌的圓潤感，具畫龍點睛的效果。

第3重來到餐尾，加入「滿漢御品特製酸菜」搭配「馬諦氏21年蘇格蘭威士忌」，口感醇厚馥郁同款又不失細緻感的氣味，而滿漢御品的酸菜味道特殊、獨特風味，酸中帶點清甜，甜中又帶出微辣，融合馬諦氏21年蘇格蘭威土忌細緻柔和的太妃糖和奶油香，讓味覺更立體，產生多重層次口感。

▲▼「帝王級泡麵」滿漢御品限量7500碗回歸，另與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出168組「滿漢御品X馬諦氏中秋聯名限量佐餐禮盒」。（圖／記者林育綾攝）

▲「帝王級泡麵」滿漢御品與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出168組「滿漢御品X馬諦氏中秋聯名限量佐餐禮盒」。（圖／記者林育綾攝）

因此業者建議在享用時，先將滿漢御品酸菜與湯頭拌均勻後，品一口湯、嚐一口麵，最後再酩一口酒，讓馬諦氏21年蘇格蘭威士忌獨有的麥芽香甜在口腔中隱隱繚繞。兩者在搭配過程中，酸菜、湯頭、威士忌層層風味互相堆疊，形成回甘甜味。

滿漢御品限量7500碗，每碗售價248元，即日起限量開賣！目前只在全台19間指定7-ELEVEN，還有電商康是美網購、MOMO正式販售。而限量168組的「滿漢御品X馬諦氏中秋限量佐餐禮盒」僅採專線獨家銷售，內含滿漢御品一碗、馬諦氏精釀蘇格蘭威士忌50ml、馬諦氏19年單一純麥蘇格蘭威士忌50ml、馬諦氏21年蘇格蘭威士忌50ml、售價每組新台幣888元。

▲▼「帝王級泡麵」滿漢御品限量7500碗回歸，另與精品威士忌馬諦氏跨界合作，推出168組「滿漢御品X馬諦氏中秋聯名限量佐餐禮盒」。（圖／記者林育綾攝）

▲業者首度跨界精品威士忌品牌馬諦氏，推薦「3重創新吃法」。（圖／記者林育綾攝）

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