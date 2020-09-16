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強強聯手！「吳寶春X王鵬傑」打造中秋限定禮盒　鳳梨酥、草莓酥一次吃

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▲▼家樂福獨賣「吳寶春X王鵬傑」中秋限定禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲2大麵包大師聯手推中秋限定禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

中秋節就快到了，還沒想好今年要帶什麼伴手禮回家團圓嗎？各大通路就推出不少中秋禮盒選擇，包括月餅、鳳梨酥等一次滿足，尤其今年2大麵包冠軍吳寶春、王鵬傑還聯手合作，打造「雙冠王」禮盒，一次就能吃的經典鳳梨酥以及創新草莓酥，另外還有款超夯的排隊名店如小潘鳳凰酥、芋頭搭配麻糬鹹蛋黃的芋頭酥等，通通買得到了。

▲▼家樂福獨賣「吳寶春X王鵬傑」中秋限定禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲一次就能吃到鳳梨酥、草莓酥。

2010年世界麵包冠軍吳寶春今年攜手2018年冠軍王鵬傑，打造中秋限定「雙冠王」禮盒，內含經典的傳統酸甜鳳梨酥，以及小朋友會愛的草莓酥，家裡有大人、小孩都可以一次滿足，只在家樂福獨賣。另外還有這盒獨賣款，是由王鵬傑一手打造的邪惡小芋頭禮盒，將芋頭酥打造成芋頭外型，裡頭包裹著麻糬、鹹蛋黃，全台限量只有1000盒，。

除外，業者今年也網羅不少名店禮盒，有小潘蛋糕坊的鳳凰酥、鼎泰豐的鳳梨酥、吳寶春的無嫌鳳梨酥，或是綠豆椪、粵皇蘇、蛋黃酥等選擇，通通在家樂福買得到。

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