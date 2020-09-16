Apple Watch 終於脫離 iPhone 成為單品！　戴上手錶即可出門

▲Apple Watch 終於可以脫離 iPhone，成為一款獨立產品。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）



記者謝仁傑／綜合報導

在蘋果秋季的第一場發表會上，推出 Apple Watch 一項「家庭計劃（Family Setup）」的新功能，只需要一個擁有 iPhone 的成員當管理員，手錶即可在未連接 iPhone 的情況下收發訊息和通話。

Apple Watch 一直以來都是 iPhone 的配件，目前為止每款 Apple Watch 都需要透過藍牙與 iPhone 配對才能運作，即便有無線連網功能的較新版本，也還是必須搭配 iPhone。

家庭計劃需要 Apple Watch Series 4 或更高版本，必須透過行動網路連接，完成設定後這支錶就會有自己的電話號碼，不需要與 iPhone 配對也能收發訊息和通話。主打平價客群的 Apple Watch SE 同樣具有這項新功能，最低售價為10,400元（原價8,900元），成為超高CP值的新錶款，可望讓拓展更多客群。

蘋果表示，這將使更多人可以使用 Apple Watch，它已成為蘋果可穿戴設備和配件部門最大的產品，據資料顯示，蘋果在2019年可穿戴設備和配件部門的收入為245億美元，出貨量冠絕群倫，且據IDC估算，Apple Watch 今年第二季佔據整個市場的34.2％，較同期增長25.3％。

此次 Apple Watch 的行銷注重在精通科技的父母，例如父母可以指定手錶與哪些聯絡人通訊，或當小孩到達特定地點時會自動發送通知，「在校時間（Schooltime）」功能還能限制小孩在特定時間內不可以使用 App，或轉出虛擬貨幣讓對方可以用 Apple Pay 結帳。

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