萬華下水道工人清淤發現不明硬物　搬開驚見「腐蝕砲彈頭」

▲下水道工人清淤時發現不明物體，搬開看竟然是腐蝕已久的砲彈頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1間宮廟在16日晚上進行地下水道清淤工程時，赫然在地下水道內發現1枚未爆彈，清潔人員嚇得緊急報警處理，軍方單位獲報後到場進行勘查，發現該未爆彈沒有引信、底火，並沒有安全疑慮，事後也由軍方出面，將該彈頭送往湖口暫時存放等候處置。

北市萬華區西園路二段一處宮廟前，在16日上午10時許，正進行下水道清潔工程，但是工作人員卻在地下水道上發現一枚未爆的彈頭，隨即報請警方到場，警方事後也緊急通知陸軍三支部等人員到場了解狀況。

發現的清潔人員表示，當時正在施作北市府環保局委託的清淤工程，正在整理宮廟前的下水道，在地下水道上發現一個不明硬物，當場將東西搬開來看，沒想到竟是一枚砲彈頭，且外觀極像國軍「81迫擊砲」砲彈，該名清潔工隨即報警。

地方人士則透露，該下水道常常有不明物體堆積，可能是從附近的溪流支線漂到地下道，所以該彈頭可能也是因溪水沖刷所以連帶被沖到下水道，而該彈頭早已腐朽潰爛，但是看得出來就是一枚砲彈頭，也連帶通報軍方到場處理。

據軍方透露，該彈頭並非國軍制式彈藥，且已經沒有引信、底火，目前並沒有任何作用，也無危害安全的疑慮，後續軍方也將彈頭載走，並移至湖口未爆彈站存庫處理，發現的清潔工也感到相當傻眼，直呼「當時不知道是彈頭，不然誰敢去搬」。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

獨／女兒被霸凌綁繩倒梯間亡 爸媽控親家母殺人...婆婆回應了

小鬼下身全裸趴臥房間「浴室放滿洗澡水」 慈父不捨拿短褲遮蔽