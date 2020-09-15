「48敗6平6勝」共軍沒很強！　《環時》反嗆游昇勳：井底之蛙

▲游昇勳說解放軍沒那麼厲害。（圖／翻攝中新社）



記者邱茀濱／綜合報導

軍事專家游昇勳近日在節目上透露，共軍有個複製我陸軍的「藍軍旅」，但近幾年和解放軍模擬的對抗中，戰績是「48勝、6平、6敗」，因此強調共軍的戰力真的沒有那麼厲害。對此，中國官媒《環球時報》撰文分析，並反嗆游昇勳的言論完全是「井底之蛙」的發言。

「中國第一藍軍旅」有「中國最強大部隊」、「草原戰狼」等稱號。游昇勳在三立節目中指出，藍軍旅複製中華民國陸軍的編制，但戰力不到我陸軍的8成，不過，藍軍旅近幾年和共軍各軍區的對抗戰績為「48勝、6平、6敗」。游昇勳說，代表共軍8成都戰敗，而且多次是慘遭殲滅，因此證明了戰力真的沒他們宣傳得那麼厲害、那麼強。

《環球時報》隨即撰文指出，朱日和基地「藍軍旅」的指揮官滿廣志表示，藍軍就是由外而內盡可能模擬作戰對手，從作戰編組、陣地編程、力量配置，到作戰思想、作戰原則、行動要點，做到形神兼備，「所以，遊升勳說這支藍軍部隊的組建複製了台軍的戰術和編制完全站不住腳。」

接著，文章續指，自2016年開始，藍軍部隊的裝備很先進，甚至還能獲得戰鬥機的火力支援，但台陸軍的裝備在性能上存在明顯差距。從公開的數據來看，台灣計劃打造的合成旅與解放軍在規模上存在一定差距，並且缺乏有效的防空作戰能力，因此「藍軍旅」只有台軍同規模部隊8成的戰鬥力的說法，「也是無稽之談」。最後，文章更嗆，「遊升勳所謂『解放軍自己曝光實力沒宣傳的那麼厲害』的言論，完全是一種『井底之蛙』的發言。」

▲游昇勳說解放軍沒那麼厲害。（圖／翻攝中新社）

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