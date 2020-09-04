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獨／女兒被霸凌綁繩倒梯間亡　 爸媽控親家母殺人...婆婆回應了

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記者邱中岳／台北報導

北市1名媳婦因婆媳問題，在臉書上寫下「我的婆婆殺了我」後輕生，當時檢警相驗時，媳婦娘家則相當不滿當場指控「婆婆殺人」，而記者實際走訪婆婆家中，婆婆也哽咽表示，「再講也是百口莫辯」。

▲▼張姓女子的公婆出面表示，「其實我們再說什麼也都百口莫辯」。（圖／記者邱中岳攝）

▲張姓女子的公婆出面表示，「其實我們再說什麼也都百口莫辯」。（圖／記者邱中岳攝）

北市1名36歲的張姓女子，因婆媳問題在臉書上寫下以「我的婆婆殺了我」為標題的文章後輕生離世，且張女妹妹也在追思文中提到張女曾向友人透露婆媳關係緊繃「相處8年被當垃圾」。

警方調查，9日上午7時許，發現張女持繩索在樓梯間輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題，最後檢警相驗張女遺體時，張女父母則當場指控「婆婆殺人」，張女丈夫以及丈夫胞弟則難過不語。

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪女子婆家，發現當時公公、婆婆以及二媳婦在場，婆婆面對記者訪問表示「我們之間沒有事，應該是她個人的問題」，也哽咽強調「其實我們再說什麼也都百口莫辯」。

張女婆婆強調，「事實並不是現在講的這樣」，當初案發時也差點嚇昏，也拜託轄區警方到場處理，一切也都照程序走。

張女公公也強調，婆媳之間沒有問題，儘可能是因單單對一件事情的認知態度不同，其實她會做這個舉動，我們也很難過，希望不要再打擾我們的生活。

公公也說，晚餐也都是妻子負責煮，平時就是二媳婦去買菜，買完後返家清洗，最後再由妻子與2個媳婦一起掌廚，而且平時住在一起，也沒有對媳婦有霸凌的情形，很奇怪媳婦會有這樣的舉動，也希望讓我們家裡能夠平靜下來，也希望告別式後此事件能告一段落。

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