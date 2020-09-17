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密集演習麻痺美台！胡瑞舟：共軍攻台恐「奇襲」...最高境界像交響樂

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▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲解放軍閱兵。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／台北報導

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今（17）日舉辦「危險的海峽：國軍與美軍的可能作為」座談會。台灣安全研究中心副主任、前陸軍八軍團少將主任胡瑞舟分析共軍武力犯台時的戰法，認為其可能採取「奇襲」，特別是透過長時期經常性軍事演習麻痺美方和台灣，另外中共也可能因為內部問題，為了轉移焦點而對台動武。

對於武力威脅的評估，胡瑞舟從意圖、能力以及機會三個面向分析，列出中共發動對台武統的8種戰法，分別為網路入侵攻擊、軍事斬首、機艦越線搜擾，火炮導彈攻擊、封鎖台灣實施禁運禁航禁飛、奪取外島、全面攻台。

當中若是發動全面侵台戰爭，中共不但要避免美國介入，更要有「首戰即決戰」的必勝把握，胡瑞舟表示，解放軍可能會發動奇襲速戰速決，讓台軍猝不及防，特別是透過長時期經常性軍事演習麻痺美方和台灣，例如在12月22日演習結束後，美軍準備放耶誕節假期，但事實上共軍部隊沒有解散，以便在24日或25日晚上、26日凌晨發動戰爭，讓對手措手不及。

▲▼台灣安全研究中心副主任胡瑞舟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣安全研究中心副主任胡瑞舟。（圖／記者蔡儀潔攝）

胡瑞舟接著稱，中共還可能「隱真示假」奪控機場港口，使出「木馬屠城」，攻台部隊之一使用大型貨櫃輪、滾裝輪分別由上海、寧波、深圳等港口出發，使用民航客機和貨機於不同機場起飛，在攻擊發起前30分鐘內分別抵達台北港、基隆港、桃園機場、台北松山機場、台中港、高雄港及小港機場。

「作戰最高的境界，是作戰的旋律可以配合，就像交響樂一樣，不同地點同時發生」，他進一步解釋道，除了基隆港跟高雄港有少量的海軍艦隊外，其他幾個地方都不是軍用，經過巧妙的安排攻擊台灣，之後再以火箭炮和導彈，針對全台重要官署、軍事指揮所等地進行精準攻擊。

▲▼台灣安全研究中心副主任胡瑞舟。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「危險的海峽：國軍與美軍的可能作為」座談會今早召開。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，胡瑞舟指出，中共還可能使出「草船借箭」這一招數，透過大量空中及海上無人機艦，誘使台軍發射如愛國者等防空武器，「重演三國演義內的場景，在21世紀的台海上空發生，我們的武器被騙光了」，解放軍同時實施偵查，攻擊摧毀雷達、飛彈機動發射車以及主戰裝備與作戰部隊，同時摧毀殘存或復原中的設施。

針對普通民眾方面，共軍可能使出「軟硬兩手」，利用輿論、法律、心理戰，鞏固擴大戰果。胡瑞舟認為，解放軍可能會利用對台內部媒體廣播宣傳，包括軍委《告台灣同胞書》，同時強調只針對軍方和台獨份子，其他生活作息一切如常，更會打出「台灣人民幣等值通行」，讓民眾資產一下翻4、5倍等方式拉攏民心。

胡瑞舟最後強調2個理念，很重要的一點是要從舊的思維跳出來，尤其是提出新的觀念，目前國軍遭遇這方面的兩難，另外是真正的戰爭不同於電影，不會有背景音樂提醒你戰爭要爆發，「發生就發生了，就在你眼前。」

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