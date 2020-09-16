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小鬼下身全裸趴臥房間「浴室放滿洗澡水」　慈父不捨拿短褲遮蔽

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記者邱中岳／台北報導

知名藝人黃鴻升（小鬼）在16日上午驚傳在北投住家身亡，警方到場後發現，黃鴻升趴在臥室床邊，浴室也放好洗澡水要洗澡，但黃鴻升上半身穿著白色上衣，下半身則是裸身，警方初步懷疑，有可能係心肌梗塞或是準備洗澡出浴室滑倒釀禍。

▲▼小鬼黃鴻升最後身影曝光。（圖／突發中心翻攝）

▲藝人黃鴻升在家中身亡，警方發現黃下半身則是全裸，發現的父親不捨拿短褲遮蓋。（圖／突發中心翻攝）

警方調查，黃鴻升在15日晚上7時許返家後，就沒有再離開家門，且當時也沒有人進出黃家，案發現場也沒有打鬥痕跡，亦未發現有其他違禁品藥物以及酒瓶等，檢警相驗後排除他殺可能，但也將在18日下午解剖黃鴻升遺體釐清死因。

據了解，黃鴻升陳屍位置在住家內的主臥室床邊，上半身穿著白色上衣，下半身則是全裸，父親在16日上午到黃鴻升家中找人，發現冷氣、電視沒關，喊人也無回應，才發現黃鴻升趴在臥室內身亡，父親緊急拿短褲遮住黃鴻升的下半身。

▲▼小鬼黃鴻升父親到派出所做筆錄。（圖／記者邱中岳攝）

▲藝人黃鴻升在家中身亡，父親發現後報警，另發現兒子下半身全裸，緊急拿短褲遮蔽。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，15日當天中午，黃鴻升的父親還到黃鴻升家中一起吃午餐，吃完午餐後黃鴻升駕車前往東區與經紀人商談工作事宜，約在17時許離開，最後於晚上19時許開車返回家中休息，而進電梯的最後身影也略顯憔悴疲憊。

警方初步了解，黃鴻升當時陳屍臥室時為面朝下，浴室也有剛放好的洗澡水，警方原本以為黃鴻升褲子半脫趴臥房間內，但仔細一看才發現黃下半身全裸。

警方事後才得知是父親將短褲蓋在黃鴻升的身上，所以初步不排除是準備洗澡時脫衣服身體不適，或是出浴室拿東西時不慎滑倒，但最後仍需要法醫解剖後才能釐清最後死因。

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