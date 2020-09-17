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林郁方揭「共軍犯台」7大可能！　北京在等攻擊良機：美國陷政治風暴

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▲中國解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

▲解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／台北報導

針對中共對台用兵的可能性，國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人林郁方今（17）早指出時機共有7種，包括台灣宣佈獨立、外國兵力進駐台灣等，不過短期內台海爆發戰爭的可能性不高，北京瞭解必須耐心等待對台發動攻擊的良機。

▲▼ 林郁方 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會今早召開 。（圖／記者蔡儀潔攝）

中美軍事動作頻頻，導致台海緊張情勢明顯升高，為分析當前局勢並提出因應建議，國家政策研究基金會國家安全組將舉辦「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會，由國安組召集人林郁方主持。

林郁方在座談會上，提出7種中共對台用兵的可能時機，分別是台灣宣佈獨立、台灣明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣。

林郁方進一步闡述道，「台灣明確朝向獨立」、「兩岸和平統一對話延遲」以及「外國勢力介入台灣島內事務」這3點語意曖昧，多年來民進黨在野時高談台獨，執政則絕口不提，此舉打的是擦邊球，「老實說，北京心理不爽，卻很難以此作為對台用兵的理由」，不過的確讓中共仇視台灣，但它目前比較像是會引發戰爭的深層因素而不是立即因素。

▲▼ 林郁方 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國安組召集人林郁方 。（圖／記者蔡儀潔攝）

林郁方認為，短期內台海爆發戰爭的可能性不高，北京正忙於重振疫情後的大陸經濟，處理依然棘手的香港問題、中印邊境糾紛，更得專注於美國在經貿和南海的強勢作為，中共此時武力犯台不是好時機，沒有足夠理由，貿然侵台必然促使美國迅速接合區域內盟友，對中共進行軍事和經貿制裁。

林郁方表示，北京瞭解必須耐心等待對台發動攻擊的良機，而這個時機不外乎美國陷入一場像水門案一樣的政治危機，或者陷入另一場區域戰爭，例如和伊朗爆發大規模地面戰爭，美國屆時將無暇他顧，「北京或許認為，即使是一場小型但慘烈的戰爭，都會在美國掀起反戰的浪潮。」

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