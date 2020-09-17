林昶佐談黃國昌：和柯文哲類似　太思考聲量、情緒很高

▲黃國昌、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍立委林昶佐17日接受廣播節目專訪時表示，前時代力量主席黃國昌和台北市長、民眾黨主席柯文哲都太思考聲量，但最重要的核心，是了解民眾的訴求，爭取民眾的認同和支持。

林昶佐指出，黃國昌跟柯文哲類似，太思考聲量這一題，另外就是情緒很高、情緒很深，而他情緒發洩在音樂上面、吼一吼，不然在立法院第一線，怎麼可能沒有情緒，用罵的有時候可以解決問題，但不是每一次用罵的都有用。

林昶佐認為，最重要的核心就是，要訴求的是選民和民眾，不是只是罵對方，政治人物或民意代表，這些民選的人其能量來自人民，理念很好，但論述方式很差，若當區域立委每天被罵，會知道還有更好的溝通辦法，但不分區立委沒選區，不會遇到在第一線被民眾罵的狀況。

▲無黨籍立委林昶佐接受廣播節目專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供。）

林昶佐分析，從民眾黨幾次選舉來看，聲量差很多，柯文哲本身沒什麼核心價值，擺盪來擺盪去的，是最大致命傷；從柯文哲、時代力量可以看到，到底需要怎麼樣多元的聲音，不能只有一種聲音，國民黨又不是一個讓人期待的在野黨，不在抗中保台的前提，就永遠裝不進來。

林昶佐說道，常自我提醒，期待理想可以推進，是奠基於爭取到更多的認同，而不是要對方認輸，這是很重要的，過去出來多元的、不一樣的聲音，最後常流於口水戰，在跟某些特定的人辯論，辯論到我贏你輸，對方就算輸了不見得認同你，選民更不一定會認同，可能有民眾看辯論看得很爽，但大部分柴米油鹽的民眾，是需要溝通、爭取認同的。

對於辯輸的人是黃國昌嗎？林昶佐說，「我沒有特別這樣講，但柯文哲難道不是這樣耍嘴皮子方法一直在辯論？這個我覺得選民不會認同」，尤其做區域立委是爭取選民的支持和認同。