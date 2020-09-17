患濕疹醫生誤開10倍藥量！精英男「喪失性能力」　妻崩潰罹憂鬱症

▲藥物說明。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西西寧一50歲的孫姓男子今年4月，去廣西醫科大學第二附屬醫院治療皮膚病，按醫囑服藥3天後感覺不適，進搶救室搶救了20天。原來，醫生開的藥量是正常人的10倍。據妻子稱，丈夫現在有嚴重後遺症、生活不能自理，喪失性能力，但醫院卻一直讓他們出院。

據《紅星新聞》報導，孫男是一家廣告公司的法人，夫妻都是浙江人，今年4月13日，他在廣西談生意，因身體出現濕疹導致皮膚瘙癢，前往廣西醫科大學第二附屬醫院看病。

當時在二附屬醫院的門診初診病歷以及藥房出單顯示，孫男是濕疹複診，以往有糖尿病；醫生為他開了多種藥物，其中一種為「雷公藤多苷片」，共9瓶，每瓶含有每片10mg的藥物共50片，每日服用2次，每次服用20片。

孫男遵照醫囑取藥，服用藥物時未看說明，服用了幾次藥後，身體開始出現胸悶、噁心、乏力等症狀，因為身體太難受，吃不下東西就停止用藥。妻子稱，當時，丈夫已經服用了140片雷公藤多苷片。

4月18日，孫男再次到二附屬醫院，掛號內分泌科複診糖尿病。據妻子回憶，醫生問診時問到孫男飲食時，「他一日三餐照舊，把藥單拿出來給醫生看了，醫生嚇一跳，馬上打電話問有沒有床位要安排一名病人住院。」

▲醫院開10倍藥量。（圖／翻攝自紅星新聞）

藥品說明書顯示，此藥用量為，「口服。按體重每1公斤每日1mg至1.5mg，分3次飯後服用（例如：按60公斤體重的成年人計算，一次2至3片，一日3次，飯後服用。）或遵醫囑。」當時孫男體重130斤，如果按照一次2片、一日3次的量，他在兩天內就多服用了120多片。

此外，該藥物的注意事項顯示，該藥品在醫生指導下嚴格按照說明書規定劑量用藥，不可超量使用。其不良反應包括，消化系統出現口乾、噁心、乏力等以及可能出現急性中毒性肝損傷、胃出血；血液系統出現白細胞、血小板下降；嚴重者可出現粒細胞缺乏和全血細胞減少；泌尿系統嚴重情況下出現急性腎功能衰竭；生殖、內分泌系統男性出現精子數量減少、活力下降；神經系統出現頭昏、嗜睡等。

據妻子稱，孫男服藥後身體逐漸浮腫，多臟器功能損害，意識存在障礙，被送往了醫院的ICU。4月19日，妻子從浙江趕往南寧。她回憶，丈夫住院兩三天後，出現意識不清的情況，此後「昏迷15天，5次休克，曾經嚴重致心跳停止，經20天及時搶救，才脫離了生命危險，轉入住院部普通病房。」此後多張檢驗報告單上，診斷一欄顯示為「急性藥物性損害」？

妻子說，孫男進入普通病房之初，全身插滿氧氣罐、氣管插、血透管、導尿管、心電監護圖等，他身體腫脹、神志不清，連續做了2個多月的血液透析，無自理能力；白天醫院會安排人員陪護，而妻子自己時常24小時陪在丈夫身邊。

▲醫囑。（圖／翻攝自紅星新聞）

住院3個多月的時候，孫男在他人攙扶下能下床行動幾步了，「但是自從藥物中毒以後，他身上出現了很多後遺症，手腳麻木、記憶力差、喪失性能力等，不能脫離陪護。」妻子說，自己在丈夫稍有好轉時，一天早晨攙扶丈夫散步，讓他站在一個地方等她買早餐，他沒打招呼就準備自己走回去，結果沒站穩摔倒，還磕壞了下巴，疤痕尚未痊癒。

妻子說，丈夫是家中的頂樑柱，此次藥物中毒使得他身心都受到傷害，他住院後生意無法經營出現虧損；雖然醫院已支付了一些醫藥費，但算上醫藥費、營養費、住宿費、路費等費用，這四個多月來，家中已有30多萬（人民幣）的支出。

除了耗費了大筆金錢，兩人還要經受心理上的煎熬。據妻子提供的二附屬醫院心理測試報告憂鬱自評量表顯示，她測試結論為「考慮中度憂鬱症狀」。

8月下旬，廣西醫科大學第二附屬醫院的工作人員告知孫男的情況已經可以出院。但孫男至今仍未出院，夫妻認為，這次藥物中毒後，孫男身體已留下嚴重的後遺症，生活尚不能完全自理，希望能在醫院的幫助下對接轉到有條件的醫院治療，害怕辦理出院後出現危險，以及後期治療費支付困難，「身體恢復如初是不可能的了，現在只想盡可能將身體醫治到最好的狀況，至於後期的賠償，一切都遵照法律就行。」

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