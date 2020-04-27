食藥署出手調控藥品供應　社區健保藥局陸續有藥可以調劑處方箋

▲台南市藥師公會理事長吳振名相當感謝衛福部食藥署和台灣臨床藥學會極力幫忙，讓社區健保藥局藥師有藥可調劑慢性病連續處方箋來照顧國人的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月份新冠肺炎疫情最吃緊時，很多民眾不想冒著被感染風險而不敢回醫院領藥，轉將慢性病連續處方箋拿到健保藥局調劑領藥，但不少藥師因很難訂到處方箋上用藥，而無法完成處方箋的調劑，紛紛向各地藥師公會或全聯會反映，在衛福部食藥署介入協助調控藥品供應後，社區健保藥局已陸續有藥可以調劑處方箋。

台南市藥師公會指出，經衛福部食藥署積極了解原因，發現國內藥品庫存雖備藥量足夠，可能因各醫療通路供藥不平均而導致訂不到藥情事，再仔細追查，竟發現有大型醫院更早之前即已訂購大量藥品庫存備用，即於4月13日要求超量訂購藥品的醫療機構應循原訂貨管道退回藥品以利重新分配，如今已有越來越多的藥品品項，讓社區健保藥局可方便訂得到藥品，民眾也可安心持慢性病連續處方箋到住家附近的社區健保藥局領取藥品。

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▲在衛福部食藥署積極處理國內各醫療通路供藥平衡下，社區健保藥局也幾乎都能訂到大部分的健保用藥，民眾可持慢性病連續處方箋到健保藥局順利領藥。

台南市藥師公會理事長吳振名說：「相當感謝食藥署的長官考量防疫優先，並以民眾用藥安全與病患權益為重，鑒察民情、找出原因、積極處理，讓健保藥局與領藥的病患都能有藥可用，有效分散人流來降低出入醫院群聚感染的風險。」

相較之前藥師頻頻反應訂不到藥的情形，吳振名也說：「情況最糟的時候，大約有近百項的藥品，藥師反映很不容易訂到藥，現在大約已縮減到剩20幾項，感謝食藥署的長官非常認真、非常努力地幫助健保藥局，在這麼短的時間內就讓國內的健保處方用藥回到供需暫趨於正常的現象。」

▲台南老藥師邱昇，很高興到貨的藥品品項越來越齊，終於可以把之前訂不到藥無法完成調劑的處方箋一一調劑起來，準備交付給慢性病患。

至於目前尚有部分的藥品，社區健保藥局藥師還沒找到最好的處理解決訂貨方式，吳振名也拜託食藥署可以在這一部分再儘量協助健保藥局能順利訂購藥品。

由於食藥署有效調控國內各醫療通路的供藥平衡與穩定，現在社區健保藥局也幾乎都能訂到大部分的健保藥品，提供民眾健保慢性病連續處方箋的用藥無虞，因此，吳振名也再次提醒民眾，可響應衛福部食藥署和國民健康署的呼籲：「慢性病患者可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險」，將慢性病連續處方箋拿到社區健保藥局領藥，除可維護健康外還可兼顧個人安全。

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