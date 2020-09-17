遠見／李登輝「戒急用忍」 蓋棺難論定？

文／馮紹恩 攝影／陳之俊

故總統李登輝，12年任內做過許多重大決策。特別是1996年的「戒急用忍」，被視為中華民國近代經濟史的重大轉折，有著兩極化評價。是非對錯，仍難隨著他的辭世，一錘定音。

隨著7月30日前總統李登輝辭世後，關於這一位影響台灣，甚或華人政治圈既深且廣的重量級政治人物，如同任何名人都逃不了的蓋棺論定，一整個8月，坊間除了對他的追思，也有各式不同的評價，恐怕直到10月7日正式安葬後，仍是台灣最受熱議的人物。

其實，從李登輝辭世後隔天，總統府在台北賓館設置的追思會場來看，就看得出他的舉足輕重。

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8月1日至16日，共有超過4萬人次前往追思致意，包括56位駐台使節、代表或官員、1661位外國政要及友人。期間最重量級的外賓，分別是日本前首相森喜朗，和美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）。

一位20年前就卸任總統的前朝政治人物，為何過世依然引起國際社會莫大關注？

因為在他12年的總統任期裡，李登輝造成的政治、經濟、乃至於文化等諸多影響，到了2020年的現在，仍未見止息。

端看政治層面，民主之父、黑金教父、台獨教主，李登輝被冠上各種標籤；經濟上，他在1996年提出的「戒急用忍」，更是中華民國近代經濟史的重大轉折。

客觀來看，台灣自此經濟表現江河日下，數據一年不如一年；但今天回頭看，也有人讚許戒急用忍迫使高科技產業「根留本土」，才使得近來的中美貿易戰交火下，讓台灣所受波及不致太大。

負面效應，阻斷台商西進？

1996年9月14日，遠見．天下文化事業群創辦人高希均在第三屆「經營者大會」現場，親耳聽到李登輝說出「因應當前兩岸關係，必須秉持戒急用忍的大原則」的演講。當時，身旁的統一集團創辦人高清愿向他透露：「聽說那稿子，是李登輝的祕書蘇志誠寫的。」

其實，原本李登輝不願出席經營者大會，因為當年統一集團大舉投資大陸，惹得他相當不高興。身為經營者大會主辦人，高清愿相當緊張，拜託蘇志誠務必邀請李登輝出席，最終他勉強同意，於是前一晚，蘇志誠趕緊幫忙擬定講稿。

蘇志誠在家趕稿時，順手拿起桌上的成語參考書，把「戒急用忍」抄錄進去，也沒來得及查清典故。結果隔天李登輝一開口，這四個字就成了眾官員口號，對應方案紛紛出爐，讓兩岸經貿急踩煞車。

至於這個政策的推出，到底是受誰的影響？高希均指出，其中之一是日本右派作家司馬遼太郎，他曾和李登輝暢聊中國將會分裂；另一位是中研院已故院士費景漢，他是李登輝在康乃爾大學時期的教授，「費景漢相信中國大陸經濟會崩潰，因此台灣應該戒急用忍。」

高希均解釋，其實這四字的內涵不是「禁止」，而是「不要匆忙」，本意是別貿然西進，卻在那場演講後，隨著不同官員各自延伸含意，變成「不要西進」！

當時，「赴陸西進」已是全台各產業熱潮。不僅投資額占對外投資高達四成，還是大陸市場的外資第三位；兩岸貿易更占對外貿易總額約11％，占總出口比重近18％。

企業大老氣壞，翻臉喊絕交

然而，大陸市場卻是20年來全球化潮流的最大受惠者。至今，中國經濟不僅沒有如預言的崩潰，就算近年面臨美國全力打壓，也依然完好存在。

「中小企業為生存一定會去，中國市場實在太大了！」高希均強調，當年大陸很需要資金，如果台灣放手讓大公司前去，就有機會變成世界級大企業，「一個鴻海，可以變成很多個鴻海。」

而這一煞車，導致台灣經濟20年來不可挽回的傷害。因為戒急用忍政策規範對象包括「5000萬美元以上」「基礎建設」和「高科技產業」三種，都不准西進。

對此，三位企業界大老：已故台塑集團創辦人王永慶、已故長榮集團創辦人張榮發和台積電創辦人張忠謀，聽聞戒急用忍政策後，均異口同聲表達反對。

王永慶過世後，女兒王瑞瑜直言不諱地表明，家父生前最大的遺憾，就是在中國海滄地區投資的石化區，被迫中斷。當時王永慶已和中共最高領導人鄧小平見到面，雙方也都談妥，然而戒急用忍政策一出，一切戛然而止，傳言王永慶當時氣到在李登輝面前拍桌。

張榮發原與李登輝長年交好，私底下也積極安排兩岸領導人會面。而長榮原本就一直主張兩岸和平交流、開放直航，但戒急用忍推出後，張榮發徹底和李登輝斷絕關係，直到晚年才重新聯繫。

而半導體教父張忠謀更在2002年1月29日的「企業全球化經營策略研討會」，嚴厲批判戒急用忍政策，認為這是用「國家安全」這類模糊理由，不當干預企業運作。

對於戒急用忍引發的批評，以及對台灣經濟造成的負面效應，李登輝後來在多次訪談中都被問到。

歷史學者張炎憲主編的《李登輝總統訪談錄》第四冊中，就載明李登輝本人對戒急用忍的看法。

李登輝強調，企業家難免反彈、會罵，「但民眾和國家的經濟，不能和個人的企業同等看待，所以，那時我的態度很堅定。」即使後來張榮發說，不要李登輝這個朋友，「就算了，我又不是為了他而存在，我是為了2300萬人而存在。」

正面效應，如今終於浮現？

不過，戒急用忍並不全然是「過街老鼠人人喊打」。其中不乏有人認為，如今回顧，儘管台灣當時沒搭上中國大陸經濟起飛的順風車，卻也讓台積電等高科技產業得以根留台灣，直到今日，台灣半導體產業仍是難以撼動的全球龍頭。

李登輝當時的經濟幕僚陳博志，日前接受媒體訪問時說，這套政策的確引發爭議，「但今日半導體產業能這麼好，其中一個原因就是當初禁止去投資。」如今在中美貿易戰的背景下，「現在主要國家都要戒急用忍，當時批評的人，都欠李總統一個道歉。」

再多想像和爭辯，都無法讓逝去的時間重來，也無法收回李登輝那句「戒急用忍」。

各界對李登輝的諸多評價，就像他鍾愛的那首日文歌《千風之歌》：萬絲萬縷、無法掌握在誰手中，更無法一錘定音。

歷史沒有如果，故人只能追憶。再見了！台灣第一位民選總統。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】