　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠見／李登輝「戒急用忍」 蓋棺難論定？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／馮紹恩 攝影／陳之俊

故總統李登輝，12年任內做過許多重大決策。特別是1996年的「戒急用忍」，被視為中華民國近代經濟史的重大轉折，有著兩極化評價。是非對錯，仍難隨著他的辭世，一錘定音。

隨著7月30日前總統李登輝辭世後，關於這一位影響台灣，甚或華人政治圈既深且廣的重量級政治人物，如同任何名人都逃不了的蓋棺論定，一整個8月，坊間除了對他的追思，也有各式不同的評價，恐怕直到10月7日正式安葬後，仍是台灣最受熱議的人物。

其實，從李登輝辭世後隔天，總統府在台北賓館設置的追思會場來看，就看得出他的舉足輕重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月1日至16日，共有超過4萬人次前往追思致意，包括56位駐台使節、代表或官員、1661位外國政要及友人。期間最重量級的外賓，分別是日本前首相森喜朗，和美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）。

一位20年前就卸任總統的前朝政治人物，為何過世依然引起國際社會莫大關注？

因為在他12年的總統任期裡，李登輝造成的政治、經濟、乃至於文化等諸多影響，到了2020年的現在，仍未見止息。

端看政治層面，民主之父、黑金教父、台獨教主，李登輝被冠上各種標籤；經濟上，他在1996年提出的「戒急用忍」，更是中華民國近代經濟史的重大轉折。

客觀來看，台灣自此經濟表現江河日下，數據一年不如一年；但今天回頭看，也有人讚許戒急用忍迫使高科技產業「根留本土」，才使得近來的中美貿易戰交火下，讓台灣所受波及不致太大。

負面效應，阻斷台商西進？

1996年9月14日，遠見．天下文化事業群創辦人高希均在第三屆「經營者大會」現場，親耳聽到李登輝說出「因應當前兩岸關係，必須秉持戒急用忍的大原則」的演講。當時，身旁的統一集團創辦人高清愿向他透露：「聽說那稿子，是李登輝的祕書蘇志誠寫的。」

其實，原本李登輝不願出席經營者大會，因為當年統一集團大舉投資大陸，惹得他相當不高興。身為經營者大會主辦人，高清愿相當緊張，拜託蘇志誠務必邀請李登輝出席，最終他勉強同意，於是前一晚，蘇志誠趕緊幫忙擬定講稿。

蘇志誠在家趕稿時，順手拿起桌上的成語參考書，把「戒急用忍」抄錄進去，也沒來得及查清典故。結果隔天李登輝一開口，這四個字就成了眾官員口號，對應方案紛紛出爐，讓兩岸經貿急踩煞車。

至於這個政策的推出，到底是受誰的影響？高希均指出，其中之一是日本右派作家司馬遼太郎，他曾和李登輝暢聊中國將會分裂；另一位是中研院已故院士費景漢，他是李登輝在康乃爾大學時期的教授，「費景漢相信中國大陸經濟會崩潰，因此台灣應該戒急用忍。」

高希均解釋，其實這四字的內涵不是「禁止」，而是「不要匆忙」，本意是別貿然西進，卻在那場演講後，隨著不同官員各自延伸含意，變成「不要西進」！

當時，「赴陸西進」已是全台各產業熱潮。不僅投資額占對外投資高達四成，還是大陸市場的外資第三位；兩岸貿易更占對外貿易總額約11％，占總出口比重近18％。

企業大老氣壞，翻臉喊絕交

然而，大陸市場卻是20年來全球化潮流的最大受惠者。至今，中國經濟不僅沒有如預言的崩潰，就算近年面臨美國全力打壓，也依然完好存在。

「中小企業為生存一定會去，中國市場實在太大了！」高希均強調，當年大陸很需要資金，如果台灣放手讓大公司前去，就有機會變成世界級大企業，「一個鴻海，可以變成很多個鴻海。」

而這一煞車，導致台灣經濟20年來不可挽回的傷害。因為戒急用忍政策規範對象包括「5000萬美元以上」「基礎建設」和「高科技產業」三種，都不准西進。

對此，三位企業界大老：已故台塑集團創辦人王永慶、已故長榮集團創辦人張榮發和台積電創辦人張忠謀，聽聞戒急用忍政策後，均異口同聲表達反對。

王永慶過世後，女兒王瑞瑜直言不諱地表明，家父生前最大的遺憾，就是在中國海滄地區投資的石化區，被迫中斷。當時王永慶已和中共最高領導人鄧小平見到面，雙方也都談妥，然而戒急用忍政策一出，一切戛然而止，傳言王永慶當時氣到在李登輝面前拍桌。

張榮發原與李登輝長年交好，私底下也積極安排兩岸領導人會面。而長榮原本就一直主張兩岸和平交流、開放直航，但戒急用忍推出後，張榮發徹底和李登輝斷絕關係，直到晚年才重新聯繫。

而半導體教父張忠謀更在2002年1月29日的「企業全球化經營策略研討會」，嚴厲批判戒急用忍政策，認為這是用「國家安全」這類模糊理由，不當干預企業運作。

對於戒急用忍引發的批評，以及對台灣經濟造成的負面效應，李登輝後來在多次訪談中都被問到。

歷史學者張炎憲主編的《李登輝總統訪談錄》第四冊中，就載明李登輝本人對戒急用忍的看法。

李登輝強調，企業家難免反彈、會罵，「但民眾和國家的經濟，不能和個人的企業同等看待，所以，那時我的態度很堅定。」即使後來張榮發說，不要李登輝這個朋友，「就算了，我又不是為了他而存在，我是為了2300萬人而存在。」

正面效應，如今終於浮現？

不過，戒急用忍並不全然是「過街老鼠人人喊打」。其中不乏有人認為，如今回顧，儘管台灣當時沒搭上中國大陸經濟起飛的順風車，卻也讓台積電等高科技產業得以根留台灣，直到今日，台灣半導體產業仍是難以撼動的全球龍頭。

李登輝當時的經濟幕僚陳博志，日前接受媒體訪問時說，這套政策的確引發爭議，「但今日半導體產業能這麼好，其中一個原因就是當初禁止去投資。」如今在中美貿易戰的背景下，「現在主要國家都要戒急用忍，當時批評的人，都欠李總統一個道歉。」

再多想像和爭辯，都無法讓逝去的時間重來，也無法收回李登輝那句「戒急用忍」。

各界對李登輝的諸多評價，就像他鍾愛的那首日文歌《千風之歌》：萬絲萬縷、無法掌握在誰手中，更無法一錘定音。

歷史沒有如果，故人只能追憶。再見了！台灣第一位民選總統。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼有什麼代表作？黃鴻升「2字優點」PTT淚推：勝過一切
小鬼筆下女友曝光！峮峮曬甜美肖像「悲痛留2字」惹心疼
KID熬夜完成小鬼遺願！強忍悲傷上工...現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

沉積岩區泉源！礁溪兆品送美實驗室認證...2萬3千年前溫泉

阿聯酋航空推留學生獨家優惠　機票有折扣還有額外行李額度

遠見／李登輝「戒急用忍」 蓋棺難論定？

長榮航空首推職人體驗營　能當機師操控A330、還能學空姐美姿美儀

好市多「銷魂蛋糕誕生」內餡酸甜　達人曝CP值爆：完蛋了！

遠見／推動減法改造　公部門美學大進化

鋒面變天！明起下到周末降雨熱區曝　冷空氣接力北台灣降溫轉涼

推美豬政策遭柯文哲酸「當白臉、很痛苦」　陳時中：不會啊！

大學餐廳不禁用美豬牛　潘文忠：會要求標示肉品產地

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

沉積岩區泉源！礁溪兆品送美實驗室認證...2萬3千年前溫泉

阿聯酋航空推留學生獨家優惠　機票有折扣還有額外行李額度

遠見／李登輝「戒急用忍」 蓋棺難論定？

長榮航空首推職人體驗營　能當機師操控A330、還能學空姐美姿美儀

好市多「銷魂蛋糕誕生」內餡酸甜　達人曝CP值爆：完蛋了！

遠見／推動減法改造　公部門美學大進化

鋒面變天！明起下到周末降雨熱區曝　冷空氣接力北台灣降溫轉涼

推美豬政策遭柯文哲酸「當白臉、很痛苦」　陳時中：不會啊！

大學餐廳不禁用美豬牛　潘文忠：會要求標示肉品產地

美次卿柯拉克率團抵台　搭車穿越機場跑道火速直奔飯店

神明坐擁台中230筆土地　市府呼籲盡速清地籍

拍攝抗議！華裔女記者遭5名加州警「按地反手」逮捕...超狠畫面曝

陳零九不捨小鬼黃鴻升驟逝　曾回送潮牌衣「有能力時想要報恩」

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

中職／十二強國手今年表現差　廖乙忠突破與維持亂掉了

「一鍋滷肉飯」賺淚募殯葬費　送行者捏造故事詐財200萬

小鬼驚見《玩很大》合照「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

生活熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

現省2500元！好市多驚見「萬寶龍」皮夾

過來人曝浴室這處最危險：撞了10分鐘爬不起來

小鬼猝逝！消防員保命文被推爆

聯絡簿簽「黃鴻升」！林爸爸畫小鬼悼念

草泥馬坐特斯拉逛夜市　女飼主本尊曝光

餵奶驚見蒼蠅「產卵噴蛆」　媽媽急呼：奶瓶要加蓋！

陳時中：9/24起國產口罩恢復「全面徵用」

黃鴻升鬼月最後一天逝　命理師警惕

最莫名台南美食　當地人點「這2道」

更多熱門

相關新聞

外交部：歡迎森喜朗再度率團追悼李登輝

外交部：歡迎森喜朗再度率團追悼李登輝

針對前日相森喜朗18日再率團抵台，預計19日出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，外交部表示，森喜朗8月9日到台北賓館弔唁李登輝後，又不辭辛勞，專程率團來台祭悼，顯示日方對李前總統及台日關係的高度重視，外交部表示誠摯歡迎及感謝。

李登輝追思　淡水18、19日交管

李登輝追思　淡水18、19日交管

美次卿柯拉克訪台「經濟議題」非主軸

美次卿柯拉克訪台「經濟議題」非主軸

2020年群星殞落！國內外名人人生謝幕

2020年群星殞落！國內外名人人生謝幕

最後的武士 ─「大天使」李登輝

最後的武士 ─「大天使」李登輝

關鍵字：

遠見雜誌李登輝

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面