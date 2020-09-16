獨／小鬼北投住家「2房1廳」平面圖曝光！趴姿陳屍主臥內浴室門口

▲黃鴻升（小鬼）住家平面圖。（圖／林宜潔製）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

藝人黃鴻升（小鬼）今（16日）驚傳於北投住家猝逝，享年36歲。據了解，小鬼平時獨居在北投一處高級社區，室內格局為2房1廳，此次黃父發現時，小鬼就陳屍在主臥室內、浴室門口處，當發現時已經明顯死亡多時，遺體呈現屍僵。

▲小鬼今午驚傳猝逝。（圖／翻攝自翻攝自Instagram／aes_alien）

小鬼住處內包含前、後陽台、客廳、客房、以及主臥室，其中衛浴就設在主臥內。警方勘驗現場，發現浴室內已經放好洗澡水，且小鬼褲子已經褪下一半，研判應是準備要洗澡時突然猝逝。監視器畫面也拍下，昨夜小鬼晚間7時15分返家後即未再外出，不料16小時後、今上午11時27分竟會被父親發現陳屍家中。

據悉，雖然小鬼獨居，但黃父就住在附近，幾乎每天都會到小鬼住家，今午黃父如往常走進小鬼家中，見到客廳冷氣、電視都還開著，但進門喊人時卻無人回應，一走進主臥室就發現小鬼趴臥地面，已經沒了氣息，急忙向警方報案。

事後警方鑑識小組也到場，現場並未發現藥物、酒瓶等物，目前死因仍待檢方相驗後才能釐清，不排除是心肌梗塞猝死。

▼稍早接體車已經駛離小鬼住處，將移靈往二殯。（圖／記者黃彥傑攝）