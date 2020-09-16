眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄巧貼宣傳照　粉絲悲喊尷尬了

▲「小鬼猝逝」眾星貼全黑照哀悼，徐若瑄巧貼宣傳照，網友狂喊「R.I.P.」尷尬了。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）16日在台北北投區住宅猝逝，享年36歲，，他生前在演藝圈有著好人緣，突如其來的消息震撼眾人，不少藝人紛紛在社群網站發聲悼念。近期發布新歌加精選輯的徐若瑄16日也在IG貼出全黑的照片，瞬間吸引眾多粉絲留言「一路好走」、「R.I.P. 嗚嗚」，不料馬上有人尷尬喊「大家誤會啦。」

小鬼16日上午逝世消息傳出後，包含吳宗憲、小S、陶晶瑩及楊丞琳等人均在社群網站發文哀悼，也有許多人上傳一張全黑的照片「關燈」表達不捨。徐若瑄16日也剛好在IG貼上宣傳新精選輯的「九宮格宣傳照」，不料幾張全黑的部分讓粉絲誤會，紛紛在底下留言「一路好走」、「R.I.P.」等語。

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▲徐若瑄發現情況後，已經將原本的照片刪除，並補貼上一張全黑的照片。（圖／翻攝自Instagram）

有網友發現情況後表示，「這故事告訴我們，要發一張全黑的圖，最好是配點字」、「這是海報的一角啦，大家誤會了」、「第一次看到大家對新專輯如此激動，誤會了啦。」。徐若瑄發現情況後，也趕緊將原本的照片移除，接著補上一張全黑照片並留言「不敢相信……R.I.P。」

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram）

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