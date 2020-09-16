彰化慶安宮普度遭爆供品價值縮水...廠商：事前已給樣品

▲宮廟質疑廠商普度供品有縮水。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是農曆七月最後一天，彰化縣溪湖鎮大竹里慶安宮例往例在下午舉辦普度法會，地方善男信女集資購買350桌供品，準備法會結束後捐給弱勢家庭，不料發現每桌等值的供品，今年明顯比去年縮水，與廠商發生爭執，但廠商堅稱供品價值與去年一樣，雙方持不下。

慶安宮主祀趙府千歲，是大竹里附近居民的信仰中心，里長是當然的宮主。里長何炳樺說，普度供品每桌近850元，因去年委託花壇鄉一家廠商辦理，讓捐款的善男信女覺得「誠意十足」，所以今年慶安宮主委黃垂昌和委員都決定再委託這一家廠商代辦。

何炳樺說，今天上午廠商的員工載來供品一桌桌擺上後，許多善男信女都覺得今年供品的價值感，明顯不如去年，認為愛心被縮水了，懷疑廠商不老實，紛紛向他和主委反映。

何炳樺說，他有去年普度供品的存檔照片，比對發現去年供品都是有名氣廠商的產品，今年多是雜牌，他立刻打電話與合作的廠商，希望他到現場看一下，看看今年的供品價值是不是比去年差很多？但對方不出面，堅稱今年提供的供品價值與去年一樣，雙方生爭執，最後廠商告訴他「等明年普度再重新調整」，他非常生氣，表明今年有被騙的感覺，明年還要委託對方代辦供品，難道是頭殼壞了？

他說，普度原是好事一樁，沒想到會發生這種不愉快的事。因為慶安宮每年舉辦普度法會後，供品都捐給弱勢家庭，今年已承諾其中100桌供品要請鹿港護聖宮玻璃媽祖廟轉發弱勢家庭，其餘提供給溪湖鎮樂林、樂湖食物銀行、永馨慈善會和附近學校，沒想到善男信女的一片好心被縮水了，他和主委都感到非常難過。

廠商老闆對此也表示，他與廟方已經合作很多年，今年比往年增加100多桌，要舉辦普度法會前有將供品提供給廟方總務看過，經過簽名同意後才出菜單，1桌有23項供品，供品也與去年的價值相同。

►網狂讚回購率100%！品木宣言「靈芝精華」4170元→2850元 大容量最划算