國1彰化段大封路！2交流道南下出口明晚施工　高公局：提前改道

▲國道彰化系統及彰化匝道封閉替代道路。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

就是明天！高速公路局中區養護工程分局進行路面整修工程，16日晚間彰化系統交流道及彰化交流道將同時封閉南下(往鹿港方向)出口匝道，提醒用路人提前改道，減速慢行，彰化警方將在中華西路、新平路口及彰鹿路、彰水路口等重要路口交通疏導。

依據高速公路局中區養護工程分局資料顯示， 9月16日(星期三)20時至翌日2時封閉國道1號彰化系統交流道南下出口匝道，往彰化系統交流道匝道南下出口車輛，請直行至彰化交流道南下出口(往彰化方向)，隨即往國道1號彰化交流道北上入口匝道行駛至彰化系統北上出口匝道進入國道3號。

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另外， 9月16日(星期三)22時至翌日6時封閉彰化交流道南下出口匝道(往鹿港方向)，彰化交流道南下出口往鹿港方向車輛，請改由彰化交流道往彰化方向匝道下高速公路至新平路迴轉往鹿港方向行駛。

中區養護工程分局請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全，造成不便之處，尚請見諒與配合。

縣警局交通隊長林世明呼籲用路人確實遵守管制與導引確保行車安全，並表示為避免影響彰化市平面道路車流，警方將在中華西路、新平路口及彰鹿路、彰水路口等改道路線的重要路口，加派警力交通疏導，請民眾配合。

同時亦請駕駛人隨時注意該路段資訊可變標誌顯示，亦可撥打168(路況報導專線)、1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw，以瞭解最新施工路況。

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