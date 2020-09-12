反美豬瘦肉精！彰化「食安公投連署站」遍地開花　預計明將破萬份

▲中國國民黨食安公投彰化連署踴躍。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨化縣黨部於今(12)、明(13)兩天展開全國同步食品安全公投，為全國民眾食的安全把關，在縣內各地設連署站，反對含有瘦肉精的美國豬肉進口，上午在三民市場不到1小時已經有超過2千人連署，預計到明天將可破萬份。立法委員謝衣鳳與黨部主委張錦昆等人共同宣示反美豬，維護縣民能夠吃得健康、食得安心。

今早在各區連署時，各地方有相當多的黨籍民意代表與民眾紛紛站出來力挺，拒絕含瘦肉精的全豬進口，並表達抗議的立場，張錦昆說，我們這一代人有責任幫下一代留下安全的環境。瘦肉精豬嚴重影響到小孩、孕婦、老人與心血管疾病者，政府說是用國際標準編一套謊言欺騙民眾，事實上禁用瘦肉精不分國界，160國禁用才是真相。

而謝衣鳳則說，政府先斬後奏，強迫台灣人民接受，「別人的孩子，死不完嗎？」歐盟禁用瘦肉精的原因是對人類健康有不確定風險，尤其瘦肉精容易累積在動物的內臟部位，開放瘦肉精等於把民眾放在風險中。

參與連署的民眾說，政府開放含有瘦肉精的肉品，明明知道吃了會傷害身體，還要進口，一定反對到底。市場內一早有賣肉羹及魯肉飯的店家也說，用的肉都必須是新鮮現宰的溫體豬肉，尤其必須要用後腿肉，嚼起來才會嫩、有口感，絕對拒絕使用含有瘦肉精的美豬。

►網狂讚回購率100%！品木宣言「靈芝精華」大容量最划算