感謝熱心女整夜照顧迷路約克夏　飼主身分曝...救過無數浪浪

▲約克夏大半夜還在找家，愛心女心疼帶牠回家照顧一整夜。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1隻全身咖啡金的約克夏(嘟嘟)8月14日凌晨獨自在馬路上，焦急的在找回家的路，碰巧被外出買消夜的H女看到，怕牠被車撞還緊跟1小時，嘟嘟找不到回家的路，最後只能帶牠回家照顧並po網協尋，隔天飼主在臉書看到po文，隨即去將愛狗領回，其實飼主也在網路成立協尋及認養平台，是個愛狗人士。

H女後來出示與飼主吳愛媽的對話，「為何po文」、「以後撿到狗，請掃晶片」，「掃晶片就能找到我」、「每家動物醫院都可以掃晶片早上9點營業」、「我只是教教你而已」，並說「還是要謝謝你 感恩」，當時H女看到這一段簡訊，簡直無言以對。

而吳愛媽也因此被動防所依飼主若不牽繩放任寵物出入公共區域，依據動保法規處3千元罰款。今天她受採訪時說，嘟嘟失蹤的當天，有看到牠回家，等到餵完浪浪回到家又不見嘟嘟了，出門去喚了好久，心裡想該不會又走丟了，「一定會有好心人的」，果真在臉書社群就看到H女po文。

▲愛心女與愛媽對話。

當時她傳訊息只是要跟H女說，撿到狗帶去掃晶片就知道狗主人是誰，如果今天醫院沒開，隔天一早帶去也行，就這麼簡單，是要教她撿到狗的方法，絕對沒有口氣不好。

「嘟嘟都跟我睡覺，是我的愛犬耶，想到牠剛來時只有4公斤多，現在都被我養到超過5公斤了」，講到嘟嘟時，愛媽的臉上都洋溢出一股幸福的模樣。

吳愛媽自從5年前紅貴賓愛犬走失後，至今已經救過無數隻瀕臨死亡的浪浪，甚至為了養流浪犬，散盡家財，白天去排骨便當餐店要廚餘回家，經過分裝煮熟後，再騎車帶食物出去，一路沿著南瑤路到大埔路將食物分給浪浪吃，每天回到家都已經深夜，如她所說，「救一隻浪浪就多一份對生命的渴望。」

▲愛媽照顧浪浪散盡家財。（圖／翻攝自吳愛媽臉書）

吳愛媽說，流浪狗中途之家已經超收，最可惜的就是溪州要設立「可愛動物園區」，卻遭到地方人士抗議反對而擱置，希望縣政府能多聽聽愛狗人士的心聲，讓流浪狗有一個安穩居住的家。

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