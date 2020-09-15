閉門會議！陳吉仲與彰化養豬協會座談　豬農舉牌抗議：要被摸頭了

▲農委會主委陳吉仲與彰化縣養豬協會座談。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣養豬協會15日上午10點邀請農委會主委陳吉仲參加座談會，在場有300人左右參加，但在主委致詞10分鐘後開始閉門會議，將所有在場的記者請出，有在場的豬農就直言，這肯定是摸頭會議，媒體記者如今無法替他們發聲，只有舉牌作無言抗議，請總統收回陳命，不排除會聚眾北上抗議。

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縣長王惠美之前曾表示，「政府說台灣豬要出口，就是外國人要吃我們健康的豬肉，我們反而要吃人家不要的瘦肉精豬肉嗎？這樣對台灣人公平嗎？彰化有642養豬場、一年有75萬頭豬、年產值107億元，我們守護著台灣人的健康，呼籲國人要支持我們的豬農、我們的健康，要多食用彰化的健康豬，再次呼籲中央政府要懸崖勒馬。」

因會前傳出陳吉仲是來「摸頭」，要打消彰化縣養豬協會帶領養豬戶北上抗議。陳吉仲今天受訪時否認到底，並指這些傳言是惡意中傷和誤導，只要是正面建議，一定會將養豬產業衝擊降到最低。

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，農民實在無法理解，總統憑什麼用一紙行政命令就開放含瘦肉精美豬進口，希望中央能說清楚，不只為了台灣養豬農民，更為了全民的健康。

協會顧問洪慶來就氣憤地說說，有民眾就常常跟他說，養豬戶有這100億元就可以躺著賺，要陳吉仲講清楚，除了總統收回成命，這100億元未來是要如何真正補助給我們養豬的，要退還給我們。陳吉仲指出，將用在養豬汙染防制設備、產品標示等正面措施。

現場有業者就說，美豬本來就有開放，瘦肉精銷到台灣，會對國人的健康造成傷害，就好比現在要賣毒品給台灣人吃，造成身體健康甚鉅，衛生署長都不敢吃要叫民眾吃，這個有道理嗎，「我堅決反對」大陸、歐盟都禁，就不知道政府背後有多少利益掛勾。

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