　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

閉門會議！陳吉仲與彰化養豬協會座談　豬農舉牌抗議：要被摸頭了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲農委會主委陳吉仲與彰化縣養豬協會座談。（圖／記者唐詠絮攝）

▲農委會主委陳吉仲與彰化縣養豬協會座談。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣養豬協會15日上午10點邀請農委會主委陳吉仲參加座談會，在場有300人左右參加，但在主委致詞10分鐘後開始閉門會議，將所有在場的記者請出，有在場的豬農就直言，這肯定是摸頭會議，媒體記者如今無法替他們發聲，只有舉牌作無言抗議，請總統收回陳命，不排除會聚眾北上抗議。

▲農委會主委陳吉仲與彰化縣養豬協會座談。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣長王惠美之前曾表示，「政府說台灣豬要出口，就是外國人要吃我們健康的豬肉，我們反而要吃人家不要的瘦肉精豬肉嗎？這樣對台灣人公平嗎？彰化有642養豬場、一年有75萬頭豬、年產值107億元，我們守護著台灣人的健康，呼籲國人要支持我們的豬農、我們的健康，要多食用彰化的健康豬，再次呼籲中央政府要懸崖勒馬。」

▲農委會主委陳吉仲與彰化縣養豬協會座談。（圖／記者唐詠絮攝）

因會前傳出陳吉仲是來「摸頭」，要打消彰化縣養豬協會帶領養豬戶北上抗議。陳吉仲今天受訪時否認到底，並指這些傳言是惡意中傷和誤導，只要是正面建議，一定會將養豬產業衝擊降到最低。

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，農民實在無法理解，總統憑什麼用一紙行政命令就開放含瘦肉精美豬進口，希望中央能說清楚，不只為了台灣養豬農民，更為了全民的健康。

▲農委會主委陳吉仲與彰化縣養豬協會座談。（圖／記者唐詠絮攝）

協會顧問洪慶來就氣憤地說說，有民眾就常常跟他說，養豬戶有這100億元就可以躺著賺，要陳吉仲講清楚，除了總統收回成命，這100億元未來是要如何真正補助給我們養豬的，要退還給我們。陳吉仲指出，將用在養豬汙染防制設備、產品標示等正面措施。

現場有業者就說，美豬本來就有開放，瘦肉精銷到台灣，會對國人的健康造成傷害，就好比現在要賣毒品給台灣人吃，造成身體健康甚鉅，衛生署長都不敢吃要叫民眾吃，這個有道理嗎，「我堅決反對」大陸、歐盟都禁，就不知道政府背後有多少利益掛勾。

網狂讚回購率100%！品木宣言「靈芝精華」4170元→2850元　大容量最划算

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
林書豪決定離開中國哭了！　北京首鋼回應了
家人被水沖走　搜救員氣炸曝盧妻生還喊「車100多萬先拖上岸」
快訊／林榮德也不去海峽論壇了　「配合國民黨的政策」
花博公園遛狗　貴賓狗慘遭「未繫繩比特犬」當場咬死
女星家中煮飯「下半身只穿內褲」　白上衣超透明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

理化正妹火辣身材包不住　網爆料：是新竹某高中老師

勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

農漁民子女助學金9/16起開放申請　符合三條件「最多領1.3萬」

勞動部「2020國家技能週」形象影片名導操刀　黑色幽默看完被嘴角出賣！

防疫旅館補助到年底縮水剩800元　林佳龍認：12.8億預算還有缺口

閉門會議！陳吉仲與彰化養豬協會座談　豬農舉牌抗議：要被摸頭了

《國王》繪本爭議延燒　民團籲教育部加強教育人員、家長性平知識

10月雙連假防國5塞爆！交部出手整合國道省道APP　首推路況播報員

免費騎30分YouBike！MeN Go卡「第800萬名使用者」享一年無限暢遊

自強號一片空「座位卻被霸坐」　過來人笑喊4字：一半車廂人嚇起身

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

理化正妹火辣身材包不住　網爆料：是新竹某高中老師

勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

農漁民子女助學金9/16起開放申請　符合三條件「最多領1.3萬」

勞動部「2020國家技能週」形象影片名導操刀　黑色幽默看完被嘴角出賣！

防疫旅館補助到年底縮水剩800元　林佳龍認：12.8億預算還有缺口

閉門會議！陳吉仲與彰化養豬協會座談　豬農舉牌抗議：要被摸頭了

《國王》繪本爭議延燒　民團籲教育部加強教育人員、家長性平知識

10月雙連假防國5塞爆！交部出手整合國道省道APP　首推路況播報員

免費騎30分YouBike！MeN Go卡「第800萬名使用者」享一年無限暢遊

自強號一片空「座位卻被霸坐」　過來人笑喊4字：一半車廂人嚇起身

換內湖透天！帶爸媽「三代同堂」...住3年嚇壞：像被坑了

理化正妹火辣身材包不住　網爆料：是新竹某高中老師

桃園女駕駛左轉與機車相撞　騎士噴飛捷運工地全身擦挫傷

吳克群首曝兒時恐怖回憶　二度走過鬼門關前...還親見好友險喪命！

內馬爾因種族歧視暴怒　馬賽副隊長再把他頭像P圖在狗身上惡搞

偷電動腳踏車電池警找上門　阿北「整顆歸還」辯：帶回家研究

勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

台中大里「醉男爬電桿」！驚悚攀5m高　懸空10分鐘體力不支被救下

金曲31／王若琳跳脫「包裝」首叩關歌后：我相信我想做的是應該做的！

北京首鋼官宣「林書豪希望回到NBA」　發聲明道別：永遠一家人

生活熱門新聞

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

電銲工薪資「1天7000」仍招嘸人

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

武界壩家屬提「國賠」！前檢察官：父母責任最大

女生30歲存款該多少？網爆4大開銷省了還被嫌

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

高鐵妹趴男腿「衣蓋頭」惹議！本尊回應

可能又有颱風！午後防雷雨彈　下波鋒面明顯降溫時間曝

買機車要快！明年購車補助少一萬

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

網紅照見露鳥男！撇想紅...網3字打臉

求媽祖保佑罹癌爸！廟公搖頭　3天後「那支籤說明一切」

女兒賺錢養還送房　老母偏心兒子

更多熱門

相關新聞

「撿到狗要掃晶片」飼主感謝愛心女　否認口氣差　

「撿到狗要掃晶片」飼主感謝愛心女　否認口氣差　

彰化1隻全身咖啡金的約克夏(嘟嘟)8月14日凌晨獨自在馬路上，焦急的在找回家的路，碰巧被外出買消夜的H女看到，怕牠被車撞還緊跟1小時，嘟嘟找不到回家的路，最後只能帶牠回家照顧並po網協尋，隔天飼主在臉書看到po文，隨即去將愛狗領回，其實飼主也在網路成立協尋及認養平台，是個愛狗人士。

彰化食安公投踴躍　連署將破萬份

彰化食安公投踴躍　連署將破萬份

網嗆張棋惠「彰化人不會台語很糟糕」

網嗆張棋惠「彰化人不會台語很糟糕」

重度腦麻女孩拚了　目標帕運國手

重度腦麻女孩拚了　目標帕運國手

豪品兩款口罩混大陸製　藥師怒：退貨價還要協商

豪品兩款口罩混大陸製　藥師怒：退貨價還要協商

關鍵字：

彰化養豬協會閉門摸頭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面