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在台港人激增！CNN：台灣成民運人士避風港　陸委會：不鼓勵偷渡

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▲▼香港律政司起訴包含李卓人、黎智英和黃之鋒在內的26名民主派人士，15日於香港西九龍裁判法院開庭。（圖／路透）

▲香港律政司起訴包含李卓人、黎智英和黃之鋒在內的26名民主派人士，15日於香港西九龍裁判法院開庭。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國有線電視新聞網《CNN》15日一則深度新聞報導認為，過往香港曾是中國異議人士躲避官方追緝的藏身地，港版國安法實施之後，台灣成為了民運抗爭者口中新的避風港，接納了脫離統治的中國人民。

根據《CNN》報導指出，中國廣東省海警隊8月發表一項聲明，執法人員查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，船隻坐標當時距離香港東海岸約50公里。香港政府後來證實，快艇上共有12名年齡介於16歲到33歲不等的男女，目前因非法越境遭到刑事拘留，他們的合法權利將受到「警方依法保護」。

法庭資料顯示，在被捕的12人中，多數在香港面臨縱火、持有槍支和騷亂等多項指控，並且隨著國安法的實施，其中一人先前早已遭到逮捕。一位熟知此次行動的消息人士說，因為沒有走私者願意協助偷渡，他們只好自學如何駕駛快艇，目標是到達700多公里以外的台灣，但由於擔心被起訴，消息人士不願透露身份。

▲香港警察壓制少女。（圖／路透社）

▲香港警察壓制12歲少女，引起爭議。（圖／路透社）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日聲明指出，對於被逮捕者要求律師辯護卻遭拒絕一事「深感關切」，並呼籲中國當局「確保正當程序」。對此，中國外交部發言人華春瑩在推特上回應，這12人不是民主運動人士，而是企圖將香港從中國分裂出去的份子。

▲▼香港防暴警察保持警戒，以防止民眾在反對推遲選舉的示威遊行中集會。（圖／路透）

▲香港防暴警察保持警戒，以防止民眾集會反對推遲立法會選舉。（圖／路透）

消息人士補充，今年夏天已有另外兩艘載有逃犯的船隻成功到達台灣。資深水手向《CNN》透露，乘坐敞篷摩托艇高速航行，就算過程不間斷，也需要14個多小時才能抵達台灣，這是一場精疲力盡、顛簸不堪的考驗，還可能遭遇風暴，必須使用GPS引導方向，並攜帶額外的燃料，以避免擱淺在海上。

報導提到，台灣政府既不證實也不否認有關香港人的船隻抵達台灣沿岸的報導。陸委會向《CNN》表示，「我們的政府一再強調，台灣支持香港的民主和自由，但基於安全考量，我們絕對不鼓勵（他們）利用非法手段來台灣。」

▲▼總統蔡英文訪銅鑼灣書店，探望在台灣工作的老闆林榮基。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲總統蔡英文訪銅鑼灣書店時，於店內連儂牆留下支持香港自由的紙條。（圖／記者蔣婕妤攝）

根據台灣政府的數據，光在2020上半年在台灣定居的香港居民，人數較去年全年多達了一倍。香港立法會民主派議員朱凱迪直言，「這一次，輪到我們要逃離香港，台灣現在成為了香港人民的希望」，並計劃辭去他在香港立法會的職務。

▲▼總統蔡英文訪銅鑼灣書店，探望在台灣工作的老闆林榮基。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲銅鑼灣書店的老闆林榮基目前身處台灣。（圖／記者蔣婕妤攝）

銅鑼灣書店創辦人林榮基是台灣最著名的香港移民， 2015年就曾在香港「被失蹤」，移交到中國被迫認罪，去年「反送中」時離開香港，目前已在台北開辦了一家新的銅鑼灣書店，「台灣比香港安全得多了，我離開了一個可能會失去自由的地方，來到了一個我有自由的地方。」

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