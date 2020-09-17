東森獨家下殺1折　阿一鮑魚中秋團圓饗宴組6道菜4千元有找

▲「阿一鮑魚中秋團圓饗宴組」六道菜組合，東森購物CH46 21:20開賣，只要3,980元，再加碼回饋50%東森幣、送東森自然美贈品。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

每年中秋烤肉烤膩了，不妨來個辦桌吃好料，與親朋好友享受團聚時刻。東森購物嚴選推出「阿一鮑魚中秋團圓饗宴組」，共有6道頂級食材耗時製成的美味佳餚，總值43,980元，東森購物CH46 將於今（9/17）晚間21:20開賣，獨家下殺1折，只要3,980元，並加碼回饋50%東森幣，再送東森自然美價值4,580元贈品，優惠、好禮大方送。

東森嚴選阿一鮑魚中秋團圓饗宴組，共有鮑參花膠上湯佛跳牆、老火金湯魚翅蟹肉羹、港式XO醬爆大蝦、阿一秘傳滷豬手、金鯧炊粉、港式烏金芝麻6道佳餚，其中，光是一盅「鮑參花膠上湯佛跳牆」，市售價格上看14,280元，不僅用料實在，使用多達17樣豐富的頂級食材，處理上也絲毫不馬虎，例如魷魚、海參、魚皮必須分開泡發長達10小時；芋頭、鳥蛋、豬肋排要以小火慢炸1小時，充分鎖住水分；豬腳、腳筋與豬肚為求入口即化，也得用高溫熬煮6小時，鮑魚更以慢火煨煮8小時等，過程繁複費工，超乎想像。

▲鮑參花膠上湯佛跳牆。

最精華的湯頭部分，採用的「上湯」在傳統上是以老母雞、金華火腿、大骨等食材並加入清水，小火至少熬煮6小時，將所有食材都的精華都熬開來，此時湯色清透鮮美，滋味全都融入湯中，之後再以獨家秘方熬煮兩天兩夜，才精製出珍貴「頂湯」，喝起來不只湯頭味美，也襯出食材的鮮甜滋味。

「阿一秘傳滷豬手」同樣作工複雜，挑選肉質分布均勻、豬皮軟嫩式中的豬腳，以熱水川燙洗洗淨血水備用，漢方精華炒料耗時2小時拌炒，再加入豬腳煎炒1小時後，放入鍋中以「阿一師傅 秘製老滷醬汁」最後燉煮72小時，讓豬腳徹底吸收香料與滷汁。另外，「烏金芝麻包」麵粉不添加乳化劑、益麵劑，不僅健康天然，更保留麵香，芝麻糊手工親磨，不止用機器替代，才能有傳統濃糊香，口味地道，就連香港天后都喜愛。

東森購物陪會員歡慶中秋，端出6道頂級佳餚輕鬆上桌，讓民眾邊吃邊話家常，享受難得的團聚時刻，更祭出少見的4千元有找超值優惠價，並加碼「無上限」1,990枚東森幣，再送東森自然美贈品奇肌無瑕活膚精華霜，而現在下單後，預計現貨2天內配送，或可指定中秋節前區間日期到貨。