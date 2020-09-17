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限時5天快閃！東森購物小家電超殺優惠　最便宜只要99元

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東森購物小家電限時快閃（圖／東森購物提供）

▲為了回饋會員朋友，東森購物針對指定小家電商品推出限時5天快閃雙重優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

振興券花完了、99購物節也過了，卻還沒入手想買的家電嗎？東森購物為了回饋會員朋友，針對指定小家電商品，將於9/18～9/22推限時5天快閃雙重優惠，家電館小家電最便宜只要99元，下單完成登記再送10%東森幣；至9月底前，購買家電商品不限金額，會員完成登記就抽象印電子鍋。

買家電、省荷包，東森購物網精選多樣如安晴4L觸控氣炸鍋、晶工牌－45L不鏽鋼旋風烤箱、大同10人份全不銹鋼電鍋、大同6公升電熱水瓶、16吋定時電風扇、掃地機器人等小家電，快閃加碼優惠期間，家電館全館商品最低價99元起。

另外，買Dyson額外加碼8%東森幣，再送現領現用「東森振興券」購買Dyson指定商品，包含：新品Digital Slim 輕量無線手持式吸塵器、V11手持無線吸塵器雙主吸頭旗艦款、Pure Cool涼風扇智慧空氣清淨機TP06黑銅色、Supersonic HD03吹風機，最高還可現省2,500元；指定商品合併多重優惠更直接激省4,000元！還有話題不斷的石頭科技Roborock掃地機器人二代S5 Max，東森獨家再送16吋DC風扇，24小時馬上到貨。

東森購物小家電限時快閃（圖／東森購物提供）

▲Dyson Supersonic HD03吹風機。（圖／東森購物提供）

東森購物小家電限時快閃（圖／東森購物提供）

▲Roborock掃地機器人二代 S5 Max。（圖／東森購物提供）

即日起至9月30日，只要在東森購物網家電館購買家電產品，不限消費金額，就有機會登記抽市價2,680元「象印6人份黑金剛厚釜微電腦電子鍋」，限量1台，每位會員限1次抽獎資格。完整活動詳情，可上活動頁面查詢：https://www.etmall.com.tw/XML/content/DMSetting/Final/202009/SP_1116441/w/index.html

家電館完整商品，請上ETMall家電館：https://www.etmall.com.tw/s/4416

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

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