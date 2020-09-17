帥過頭批實價登錄「只有38%」　被控侮辱公署結果出爐

▲房產投資客帥過頭(黃家進)因批評實價登錄被內政部控告侮辱公署。（資料照／記者林裕豐攝）

記者劉昌松／台北報導

本名黃家進的房產投資客「帥過頭」，去年在電視財經節目中，爆料「政府選擇性實價登錄」、「登錄率只有38%」，內政部除澄清指出，實價登錄比例是100%，還在今年告發黃涉嫌侮辱公署，但台北地檢署調查認為，黃是針對與公眾相關的政策議題發表評論，並無侮辱意圖，17日處分不起訴。

帥過頭從2003年起，帶著學徒、投資者在全台投資中古屋，累積至少3千筆房屋交易紀錄，外傳身價5億元，還供女兒旅居海外，先前曾被爆出近況落魄，獨居分租套房內，但他否認表示將付出炒房

2019年底，帥過頭上財經談話性節目，批評實價登錄制度目的是在打壓房價，「政府選擇性實價登錄」、「登錄率只有38%」，內政部公開聲明澄清，所有買賣登記案件均須於完成登記後30日內登錄成交資訊，申報登錄比例是100%，內政部並嚴正要求相關人士、媒體更正。

內政部不但在事發當時喊話自清，還在2020年間正式告發帥過頭涉嫌侮辱公署罪，但是檢察官認為，實價登錄是民眾關心的公共議題，屬於可受公評事項，帥過頭在節目上發表相關評論，犯罪嫌疑不足。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

大尾菜販管收！逃稅1.39億喊窮 被抓到舉家移民還匯出美金230萬

吸金136億逃亡泰國4年 秦庠鈺上銬畫面曝！今押返台歸案



女告暖男醫性侵！通聯紀錄親子鑑定不敵Google Maps...真相揭