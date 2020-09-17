嘜擱亂！煎餃攤員工母好心「幫下水餃」　店家險挨罰15萬

▲煎餃攤遭查獲外籍員工母親幫忙下水餃，險遭開罰15萬（圖非當事店家）。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有一家開在騎樓下的營業超過30年的煎餃店，卻因為外籍員工媽媽來台探親，看店裡大家在忙好心幫忙下水餃，107年9月被專勤隊認定，李姓負責人因沒有阻止非法外國人工作，屬於非法容留的行為，違反就業服務法，裁處15萬罰鍰，李姓負責人不服提訴訟，最後法官採信店家說法撤銷罰單。

根據當時店家的說法，專勤隊到店查訪時，該名越南籍人士正在下水餃，遭認定僱用非法外籍移工，但店家喊冤，指出該名外籍人士是店內員工的媽媽，來台灣探親到店內找女兒，因為看到大家在忙，才主動幫忙排水餃，店老闆並沒有請她到店裡幫忙。店家遭到裁罰後不服，提起訴願，遭到駁回後又提行政訴訟。

李姓負責人指出，被專勤隊查獲的越南籍婦人，是為了探望女兒，才來到女兒工作的攤子，但因為和老闆語言不通，加上沒有額外支付薪水，因此不可能要求員工的母親工作，另外，這名婦人也作證，指出自己來探望女兒，嫌待在家無聊，才跟去女兒工作的煎餃攤，老闆並沒有要求她一起幫忙工作。

法官認為，李姓店家和其越南籍員工的母親，彼此語言不通，應該沒辦法用言語指示她工作，且這名女子與煎餃店員工是是母女關係，店家在沒有支付員工母親報酬的情況下，應該不至於會指使員工母親工作，因此認定店家沒有非法聘用或容留外國人工作，撤銷15萬元罰單。

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