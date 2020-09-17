水溝蓋意外接連發生！　黃捷邀市民加入「怪獸水溝蓋糾察隊」

▲高雄鳳山水溝蓋傷人 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市水溝暗藏危機！才傳有女童被公園鏽蝕水溝蓋割傷，逢了好幾針，不料鳳山區1名陳姓男子，徒步經過和平路與文苑街口時，不慎踩到水溝蓋，竟裂成兩半，造成他小腿受傷；市府養工處表示，已派工前往修繕。不過這也讓市議員黃捷直呼太離譜了。

▲日前一名女童因踩到腐蝕的水溝蓋(右)，腳縫了好幾針，區公所緊急修復(左)。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄一名女童日前到左營區重愛公園，因不慎採到已經被腐蝕的水溝蓋，上頭尖銳的切口將她的腳割得皮開肉綻，還縫了好幾針，左營區公所也立刻連繫家長，關心小朋友狀況並討論理賠事宜，研判是這段時間的雨勢，讓溝蓋腐蝕嚴重，目前已經修復完繕。

沒想到隔幾天，一名陳姓男經過鳳山和平路跟文苑街口，因踩下道路側溝水溝蓋，沒想到水溝蓋坍陷，造成他左腳擦傷，市府養工處研判，是水溝蓋長期因重車輾壓受損，現場佈設三角錐，避免人車通行危險，目前也已經修復完成。

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過接連意外，也讓高雄市議員黃捷忍不住喊：「太離譜了！真的是太離譜了！」，黃捷表示，高雄連續兩天發生道路側溝及水溝蓋，因鏽蝕或汽機車重壓受損，造成國小女童及鳳山一名男子踩空割傷的意外，今天已經要求養工處儘速全面徹查鳳山水溝蓋狀況，並加速完成修繕工作，避免再有市民受傷。

她也誠徵市民朋友加入「怪獸水溝蓋糾察隊」，若發現住家附近的水溝蓋有鏽蝕損壞等狀況，請與服務處聯絡或撥打1999回報，行人安全刻不容緩。