「南紡100嚴選」優質農特產品上架　黃偉哲宣傳網購台南好物送禮自用兩相宜　

▲台南市長黃偉哲以最佳代言人身分，向大家介紹「南紡100嚴選」網購通路，首度推出鮮果上架，只要上網就能輕鬆下單買到優質台南好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋將至，台南文旦網購直送到您家！台南市農業局與南紡購物中心攜手合作，於「南紡100嚴選」網購物平台聯合推廣台南文旦和多項在地農特產品，市長黃偉哲15日親自出席宣傳活動記者會，以最佳代言人身分向大家介紹「南紡100嚴選」網購通路，首度推出鮮果上架，只要上網就能輕鬆下單買到優質台南好物。

台南市長黃偉哲表示，今年的台南文旦產銷適逢天時地利人和的優勢，有良好的氣候，在地產銷優良的質量，以及中央與地方合作拓展外銷通路，使得台南的農特產品，不只是遠近馳名的文旦，還有其他台南好物，都獲得許多消費者的喜愛，好東西當然要跟好朋友分享，現在再透過「南紡100嚴選」網購通路的宣傳，定能讓更多人不分海內外都可以輕鬆入手台南優質農、漁、畜產品。

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黃偉哲不忘溫馨提醒，透過「南紡100嚴選」不只可以網購台南優質農特品，滿額（200元）發票上網登錄台南市政府為三倍券舉辦的抽獎活動，還有機會抽中一戶輕豪宅，而且，全台南即將超過20.8億元的消費金額，將會再加碼送一戶，因此，透過網購買台南好物，不只有美食，還有機會抽大獎，歡迎大家有買有希望，上網買一波！

農業局表示，此次上架「南紡100嚴選」的主打商品為榮獲2次文旦評鑑特等獎的林建良先生「晶讚柚園」文旦，多數台南文旦已於8月底採收完畢，今年文旦採收期與中秋節相隔期間較長，市場銷售時間充裕，透過外銷、內銷、加工三箭齊發，產銷相當平穩，接下來的紅柚預計在九月中下旬採收上市，大白柚則是9月下旬至10月上旬採收，今年中秋節民眾可同時品嘗不同品種各具特色風味的柚子。

「南紡100嚴選」現正除了台南秋季農產文旦，還有許多台南在地特色農產品也能在網站上訂購，包括最熱銷的善化農會芝麻拌麵、麻豆農會文旦加工品、左鎮農會芒果加工品、鹽水農會日曬意麵、官田農會菱角麵及菱角茶、山上農會鳳梨 酥、紅鑽果園印加果加工品、梅嶺食品中心梅子雞及梅子加工品、礁坑社區發展協會橄欖加工品、石子瀨社區發展協會酪梨加工品、台灣鹿茸生物科技股份有限公司鹿茸產品及鹿肉乾、台南市肉品市場股份有限公司畜產加工品等，品項十分豐富，歡迎大家到「南紡100 嚴選」瀏覽選購（https://www.ts100.com.tw/）。

台南市議員沈震東、蔡旺詮一同到場參與台南農特產品首次上架「南紡100嚴選」網購通路活動，期能為台南好物拓展多元銷售管道。

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