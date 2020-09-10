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重度腦麻女孩地板滾球賽穿金戴銀　目標帕運國手

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▲▼腦麻,奧運,國手,頂新,彰化,保育院。（圖／頂新提供）

▲頂新和德文教基金會志工參訪彰化縣私立基督教喜樂保育院，捐助善款並轉達魏應充創辦人的關心，呼籲社會大眾一起支持社福機構。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

今年26歲的「小婷」（化名）從小患重度腦性麻痺，當時的願望僅僅是「能自己吃飯、喝水、刷牙」，讓人鼻酸。透過輔具加上她強大的毅力，小婷今年在全國身心障礙地板滾球比賽獲得2金1銀，目標直指「成為帕運選手」。然而，小婷所需的訓練、照護、醫療費用龐大，頂新和德文教基金會志工昨天參訪小婷所在的彰化縣私立基督教喜樂保育院，捐助善款並轉達魏應充創辦人的關心，呼籲社會大眾一起支持社福機構。

小婷5歲時就到喜樂保育院，當時的她，生活起居全部要人幫忙，「希望有一天能自己吃飯、喝水、自己刷牙」，是她小時候讓人鼻酸又動容的願望。院方觀察，小婷從小就表現出不凡的自我期許與毅力，喜樂保育院尋求職能治療師、復健師與輔具製作員幫她量身訂製輔具，完成她「自己吃飯」的心願。隨著年齡漸長，小婷不會自卑、逃避，反而樂觀有自信，為自己找目標。

小婷是地板滾球運動的常勝軍，更曾入選國家隊，代表台灣出國參賽。今年她參加全國身心障礙地板滾球比賽，獲得2金1銀，所以小婷的新目標是「成為帕運選手」。然而，身心障礙者的運動訓練比大眾困難，除了專業訓練師資，還需要陪同比賽的照護、醫療人員，這些都造成喜樂保育院沈重的負荷。但喜樂院長林玉嫦認為，身心障礙孩子在重重困難下，仍然擁有追求夢想的毅力與決心，是最難能可貴的，院方一定會全力支持，也希望社會大眾幫忙，為小婷的夢想加油。

▲▼腦麻,奧運,國手,頂新,彰化,保育院。（圖／頂新提供）

▲（左起）頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長、小婷、喜樂保育院林玉嫦院長。

喜樂保育院由人稱「美國媽祖」的瑪喜樂（Joyce Meredith McMillan）女士於1965年創設於彰化二林，初期以照顧小兒麻痺兒童為主，1991年轉型照護智能障礙及多重障礙者，服務年齡從幼兒、兒童、成人到老年都有，並多次榮獲內政部身障福利服務機構評鑑為優等機構。喜樂提供服務對象就醫、就學、就養等多元服務，並尊重個別差異與需求，目前約有240位院生。

今年新冠肺炎疫情衝擊整體大環境，喜樂保育院估算捐款下降了46％，卻又無法舉辦活動與外界參訪增進募款，加上有些服務對象配合防疫而留院照顧，增加的人力成本、日常用品都造成極大負擔。林玉嫦院長指出，院方每個月需自籌300萬元以上才能維持例行營運，但是過往固定捐款的許多企業，受疫情影響營運困難而暫停捐款；院方表示能理解，也只能咬牙苦撐，他們希望經濟景氣盡快恢復，也期望社會大眾在不影響日常狀況下，持續支持他們。

頂新和德文教基金會志工一行人日前到喜樂保育院，代替魏應充創辦人表達關心之意。喜樂保育院的小畫家、自閉症患者「佩怡」當場為來賓手繪人物像，她6歲就到喜樂保育院，當時老師發現她的繪畫潛能，特別邀請專業繪畫老師教導，幾年前還在二林圖書館舉辦過個人畫展。今年中秋節，喜樂保育院特別推出佩怡手繪版的中秋禮盒。

▲▼腦麻,奧運,國手,頂新,彰化,保育院。（圖／頂新提供）

▲（左起）頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長、佩怡、喜樂保育院林玉嫦院長。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，魏應充創辦人長期關懷彰化家鄉社福團體的情況，這次疫情紓困專案，在中部4縣市已捐助30多個非營利組織超過2400萬元，期望幫助機構照顧個案。基金會呼籲社會大眾一起透過小額捐款、訂購產品等方式，支持社福團體度過難關。

喜樂保育院：https://joyce929.org.tw/list.php?lm=7
頂新和德文教基金會「疫情相挺專區」：https://hedefoundation.org.tw/疫情相挺專區

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