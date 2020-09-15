澳洲爆發第二波新冠疫情　外交部捐50萬枚醫療口罩

▲外交部政務次長田中光代表政府捐贈澳方防疫口罩50萬枚，由澳洲辦事處代表高戈銳（Gary Cowan）代表澳方接受。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

由於澳洲維多利亞省爆發第二波新冠肺炎疫情，擴散情勢險峻，外交部15日透露，基於人道關懷精神及台澳友好關係，外交部決定捐贈維多利亞省50萬枚醫療口罩，且已於14日運抵澳洲。

外交部指出，自年初新冠肺炎疫情蔓延以來，我國與澳洲多次進行防疫合作，包含在3月的防疫物資關鍵原料交換、共同研發藥物，以及在「全球合作暨訓練架構」 （GCTF）架構下共同舉辦「新型冠狀病毒：防範第二波疫情」線上工作坊等。這次台灣與澳洲再度共同攜手抗疫，展現誠摯緊密的友誼，具體落實「台灣正在幫忙」（Taiwan is helping！）理念。

外交部表示，澳洲是「新南向政策」的重要夥伴，也是印太區域堅實的理念相近國家，雙方共享民主自由的普世價值。此外，澳洲在許多國際場合支持台灣的參與及作出貢獻，我方未來與澳洲將持續互利互惠的精神，深化彼此在防疫醫療及生技發展等領務的合作。

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