梵諦岡續簽中國主教任命協議　外交部：教廷保證不涉及邦交

▲教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

為期2年的中梵主教任命協議即將屆期，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）昨天出面證實，教廷有意願續約。對此，外交部表示，持續密切觀察有關教廷跟中國方面相關的互動，教廷也承諾與中方簽署主教任命協議，「是教務性質，不涉及邦交」。

外交部發言人歐江安表示，持續密切觀察有關教廷跟中國方面相關的互動，與教廷方面保持密切聯繫，溝通管道跟教廷非常暢通，「根據跟教廷方面的溝通，持續接獲教廷的保證，跟中方簽署主教任命協議，是教務性質，不涉及邦交」，主要是希望促進中國天主教徒的權利能夠有真正的宗教自由，「我方政府秉持一貫的理念，希望這樣的主教任命協議簽署，能夠可以幫助中國的宗教自由」。

「但中梵的主教任命臨時協議，簽訂2年以來，中國的宗教情形並沒有更自由。」歐江安說，看到中國政府對宗教人士進行更多的迫害、打壓，狀況並沒有改善，看到更多的天主教徒被迫害、入牢或被要求改信符合中國共產黨政治信仰的教義，要受到愛國教會的牽制，很多教會被拆除、很多信徒被打入獄，看到更多的教徒要放棄宗教信仰，我們表達關心，國際社會也關注。

歐江安說，看到中國政府對宗教的打壓不限於天主教，包括基督徒、穆斯林、波括佛教徒、少數異議人士等，一再的迫害，這樣宗教不自由的狀況更嚴重，我們極為憂心且高度關切，希望中國的宗教可以更自由，藉由主教協議改善中國人民能有自由信仰。

歐江安強調，會持續和教廷保持密切溝通，目前台灣跟教廷溝通管道是非常暢通的，密切關注中國跟梵諦岡續簽主教任命協議的相關情形，會持續關注中國人民是否享有比較改善的宗教自由，會爭取我國的權益，確保天主教徒不會因為中梵簽署主教任命協定而受到影響。

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