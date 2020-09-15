美次卿訪台進度靜悄悄　外交部：雙方努力安排中

▲外交部北美司長徐佑典。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國務院次卿克拉奇（Keith Krach）預訂於17日訪問台灣，並將主持台美經濟商業對話；儘管時間接近，但至今美方仍未有任何動作與聲明發布。對此，外交部北美司長徐佑典表示，基於台美交往準則，在真正定案成熟前，沒有辦法就相關細節透露，「雙方都在努力安排中，也會在最快、最好的時間跟大家說明」。

徐佑典指出，現在能報告的，只有關於台美經濟商業對話，幾周前由美國亞太助卿公布後，目前一直在跟美方就對話與形式討論並交換意見；徐說，因為是第一次辦理，雙方都希望把這樣的對話打下基礎，溝通上會花點時間，會在最恰當的時間對外說明。

有關AIT有通知媒體稱國務院會發出聲明一事，徐佑典說，外交部沒有收到AIT的通知，不知道AIT原本預計想要發表什麼案子的聲明，但對於台美關係的重要案件，外交部與AIT都有溝通掌握。

對於媒體追問談話形式是面對面亦或是改成視訊，外交部發言人歐江安則表示，「還在跟美方持續溝通」，不論是舉辦時間、形式、議程都還要磋商，希望台美間的經濟商業對話可以順利展開，美方有他的程序、時程，尊重美方要完備程序，他們認為適當的時程，外交部這邊才可以做比較詳細的報告。

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