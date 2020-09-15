科學家發現金星存在「微生物生命」　中研院：大氣層漂浮有機分子

▲科學家發現金星存在「微生物生命」。（圖／中研院天文及天文物理研究所提供）

記者崔至雲／台北報導

中研院天文及天文物理研究所今（15日）表示，在金星的大氣中發現一種名為「磷化氫」的氣體，因該分子在地球上只有透過工業方法才能製造得出來，或經由在無氧環境中也能生存的微生物製造，示金星上可能有微生物棲息的跡象。更值得一提的是，這次偵測到金星上「磷化氫」的兩項望遠鏡，皆是由中研院設計及製作。

中研院天文及天文物理研究所副研究員呂聖元指出，天文學家首度偵測到金星上有磷化氫的罕見分子，這是一項空前的成果，因為這種分子在地球上只有透過工業方法才能製造得出來，或經由在無氧環境中也能生存的微生物製造。探測到磷化氫，幾乎直指金星上有一種外星「空漂」有機生命存在的可能。

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▲中研院指出，這次偵測到金星上「磷化氫」的兩項望遠鏡，皆是由中研院設計及製作。（圖／中研院天文及天文物理研究所提供）

呂聖元進一步指出，在金星上探測到磷化氫分子，似乎直指著金星上有一種「空漂型」外星生命，雖然不能說是外星人，但若是有生命的存在，將類似微生物的生命。

值得一提的是，麥克斯威爾望遠鏡（JCMT）和阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡（ALMA）都曾參加史上第一個黑洞影像觀測，同時也是中研院的設計及製作。

對於後續的研究，呂聖元說明，如果能取得更多望遠鏡觀測時間，就能確定磷化氫是否是存在於雲層中相對溫和的環境，並可尋找其他與生命有關的氣體，這個結果對搜尋太陽系外生命起源等研究也頗具意義。