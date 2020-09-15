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找到「外星生命」跡象！　離地球最近…科學家：想不出別種可能

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▲10日是觀測金星的最佳時刻。（圖／CFP）

▲科學家在金星大氣層中發現可能有生命存在的跡象。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

研究人員14日表示，在金星的強酸雲層中發現一種名為「磷化氫」的氣體，顯示金星上可能有微生物棲息的跡象；換言之，高溫酷熱的金星很可能存在生命。這項發現被刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊上。

路透社報導，雖然科學家尚未發現實際的生命，但由於地球上的磷化氫皆是由細菌在缺氧環境中產生，因此推測金星上可能有微生物存在。國際研究團隊先透過位於夏威夷的馬克士威望遠鏡（JCMT）發現金星大氣疑似還有磷化氫，接著又利用位於智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列射電望遠鏡（ALMA）確認。

這項研究的主要作者、威爾斯卡地夫大學（Cardiff University）天文學家格里夫斯（Jane Greaves）表示，「我對這項發現感到非常驚訝，實際上我驚呆了」。

外星生命是否存在一直是科學界的首要問題之一。目前，人類仍在透過探測器和望遠鏡尋找太陽系內外行星和衛星上是否有生命存在的跡象。

麻省理工學院分子天體物理學家席爾瓦（Clara Sousa-Silva）表示，「就我們目前對金星的了解，外星生命是對磷化氫最合理的解釋，儘管這聽起來相當奇幻。」他強調，「生命說」成立的前提必須排除所有其他可能性，因為如果金星上真的有生命，也就意味著人類不僅並不孤單，且生命本身在宇宙中非常普遍，整個銀河系勢必還有其他宜居星球。

格里夫斯表示，此次在金星發現的磷化氫含量約為20 ppb，研究人員檢視了所有非生物性來源，包含火山活動、隕石、閃電和各種化學反應，但目前看來似乎沒有一種理論能夠解釋。研究人員說，將繼續確認金星上是否真的有生命，或是其他產生磷化氫的可能性。

金星是太陽系中最靠近地球的行星，但直徑略小於地球。金星表面存在一層濃厚的有毒大氣層，表面溫度高達攝氏471度，已經足以將鉛金屬融化。

席爾瓦說，「即使是對與我們的生命機制不同的物種而言，金星表面也不適合生存，但也許在很久以前，失控的溫室效應尚未開始前，金星表面可能存在某種生命。」

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