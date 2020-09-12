柚子外銷創新高！花蓮產量豐佔半數以上　日本市場正試水溫

▲花蓮有機農產品行銷媒合會邀請知名銷售通路到現場與農友面對面洽談媒合。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮農業金字招牌推向國際舞台！縣長徐榛蔚11日出席與行政院農委會農糧署共同合作的「花蓮有機農產品行銷媒合會」以及農業處舉辦「109年度花蓮文旦柚外銷啟航儀式」記者會，企盼為花蓮最優質的農產品及加工品開拓新的行銷通路，未來花蓮有機農產品創造新商機，讓更多人品嚐到花蓮農產的好滋味。

因應近年來國人健康飲食意識興起，花蓮縣政府與行政院農委會農糧署共同合作，在花蓮理想大地渡假飯店舉辦第二場花蓮有機農產品行銷媒合會，特別邀請知名銷售通路家樂福、花蓮在地好鄰居統冠聯合超商股份有限公司、信華國際企業有限公司、台灣觀光地方創生協會、理想大地等多家業者前來與花蓮有機農友進行媒合，如透過家樂福等通路業者們遍及全台的銷售通路，將花蓮有機農產推廣到全台灣，甚至外銷至國外。

媒合會現場也邀請花蓮在地農友一同共襄盛舉，展示多項通過有機認證的農產品，例如：有機蔬菜、有機米、有機三色薑黃、自然農法耕種的有機咖啡、文旦、山苦瓜、花草茶、牛番茄等豐富農產。

▲花蓮縣長徐榛蔚企盼為花蓮最優質的農產品及加工品開拓新的行銷通路。

花蓮有機農產品行銷媒合會後續兩場將移師台北舉辦，詳細的時間地點將陸續公告，縣長徐榛蔚期盼幫助花蓮小農開創更多的商機與利機，透過與通路業者的媒合增加花蓮農產品的能見度及曝光度，將花蓮優質的有機農產推廣到台灣及世界各地，讓更多人品嚐到花蓮的好滋味。

今年柚子外銷數量再創新高，截至9月7日止已有2,608.67公噸出口，外銷至中國、香港、加拿大、新加坡，其中半數以上來自花蓮，花蓮文旦柚外銷單一最大買家為食品大廠元祖國際，目前已向花蓮縣瑞穗鄉農友收購符合外銷規格上等老欉文旦338公噸（56萬3千台斤），將裝櫃外銷至全中國，今年瑞穗鄉農會也首度嘗試外銷日本6千台斤試探市場，打通花蓮文旦柚國際行銷巿場。

▲瑞穗鄉符合外銷規格上等老欉文旦裝櫃外銷至全中國。

元祖國際經理張炎雄提到，花蓮文旦柚在大山、大海、陽光、海風的優良環境下生長，加上農友悉心栽培，生產的果實甜美，風味及果型大小適中，目前已收購花蓮文旦柚47個貨櫃，每個貨櫃裝載12公斤600箱約7.2公噸，總計約338公噸的文旦柚將出口至中國青島、上海、成都、廈門等地再轉發至全中國，屆時中國大陸各地都能吃的到來自花蓮的文旦柚，也把花蓮農特產的金字招牌推向國際舞台。

今年製作的花蓮文旦柚型錄，收錄縣45款農友自產自銷的文旦柚，民眾選購文旦柚時再也不會霧傻傻，所有花蓮縣文旦柚的產品資訊及農友故事一目瞭然，讓民眾可以即時搶購喜愛的文旦柚產品，向文旦柚型錄上的店家購買1,000元即可參加花蓮縣政府補助農會舉辦的抽獎活動，多項好禮更為花蓮文旦柚增添中秋佳節喜氣。

►我沒有遲到，是時間遲到了！