做田絕不浪漫　內埔青農羅秉諺靠實力種有機小黃瓜

▲屏東縣內埔鄉青農羅秉諺，栽種有機小黃瓜，創造口碑，供不應求。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

30歲的屏東縣內埔鄉青農羅秉諺，因對農藥過敏，栽種有機小黃瓜，銷往有機通路店，創造口碑，供不應求。

羅秉諺7年前農校畢業後，繼續就讀屏東科技大學，畢業後栽種有機小黃瓜，為精進技術，他持續上屏東縣政府舉辦的燕南飛課程與農業大學，由於上市的小黃瓜，獲得消費者肯定，栽種面積從2分地種到3甲地，日採上百公斤，供不應求。

▲羅秉諺（左起）與農糧署南區分署長姚志日等人合影。

羅秉諺說，別羨慕年收百萬的農友，其實只要努力及專業都可以達到，但務農絕不浪漫，在烈日下工作、狂風暴雨下搶收，若沒幾把功夫可能無法生存下去，因此要有務農決心才有機會成功。

從小就對種田有興趣，但他選擇到外地耕作，因為燕南飛課程讓他有機會和幾位志同道合的同學，在台糖承租了土地耕種，因為對「農藥」過敏，所以栽種有機耕種，但起初投入的人力及成本不成正比，經常賠錢。

經專業老師的指導，累積經驗，慢慢有起色，現在擴大面積到3甲地，全部採網室栽種小黃瓜。由於他種的小黃瓜輕脆口感佳，安全又健康，許多通路都指定採購，產量有限，供不應求。

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