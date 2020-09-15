「勤達」大陸混充口罩6萬片遭封存　侯友宜：從嚴追究廣達香少東





▲勤達遭查獲進口大陸口罩混充馬來西亞貨。（圖／翻攝自勤達官網）

記者羅婉庭／ 新北報導

位於新北市板橋的勤達醫材公司被查獲以大陸輸入口罩，為取得許可證就輸入大陸口罩冒充馬來西亞進口，有詐欺嫌疑，新北衛生局要求全面下架回收，檢調也同步在現場封存6萬多片口罩，但流入市面的數量與通路仍在調查中，初步清查並未流入實名制系統。對此，新北市長侯友宜15日表示，要求相關單位從嚴追究責任。

侯友宜上午受訪表示，口罩進出口資訊完全掌握在中央手中，地方會主動積極去訪查，中央也要把進出口資料提供給新北市，新北市一定會全面查察，要求查到就從嚴追究責任，不予寬貸。

▲廣達香第三代少東、勤達負責人廖庸傑。（圖／翻攝自IG，下同）



侯友宜說，勤達公司用馬來西亞的名義混充大陸製口罩，沒有經過輸入許可，在市面上販售，經過中央資料提供以後，由衛生局跟新北市市調處全力查察，目前己經查到很多不法事證。會依藥事法以及刑法從嚴追究責任、不予寬貸。

侯友宜表示，已經上架的大陸製口罩、醫療器材，全部要求在第一個時間全部下架，也要賠償損失，所以對於這些混充標準安全的口罩，在市面上充斥，相關單位絕對會嚴以查察，從嚴追究責任。

新北市調查處表示，9月10日前往勤達公司清查，在現場已封存6萬多片口罩，賣出去的數量還在查證中，將透過銷貨單等資料查清流向通路、流入市面的數量，仍在調查中。

至於相關刑責，調查處表示，業者坦承以馬來西亞的名義輸入口罩，但是實際為大陸製造，將清查是否違反藥事法與詐欺，全案擴大偵辦中。

衛生局指出，9月4日查核勤達有違法疑慮後，便發函給新北市醫療器材商業同業公會、新北市醫師公會、新北市藥師公會、新北市商業會、新北市西藥商業同業公會及各縣市衛生局，如有「勤達醫用口罩(未滅菌)」商品，請立即下架回收，勿再販售使用。

新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，勤達醫療器材股份有限公司的原許可證製造廠為馬來西亞，後改由大陸生產，但業者卻在沒有取得許可證之前就輸入口罩進入台灣，涉違反藥事法第84條未經核准擅自輸入，以及刑法255條虛偽標記與販賣陳列輸入商品罪，初步清查並未流入實名制，全案已由新北市調查處偵辦。

根據藥事法第84條，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。 明知為前項之醫療器材而販賣、供應、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，依前項規定處罰之。

另外，根據刑法255條規定，意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。

▲勤達公司及倉儲共封存6萬多片。（圖／衛生局提供）