國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

記者趙于婷／台北報導

為方便民眾辨識國產醫用口罩，食藥署預告「平面式醫用口罩標示應刊載事項」，規範自9月17日起需逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」。食藥署今（15）日也正式公告原市面上合法產品可持續販售到109/12/17。

▲口罩國家隊接連爆出進口大陸口罩假冒MIT。（圖／記者李忠憲翻攝）

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口罩國家隊接連爆出進口大陸口罩假冒MIT，為確保後續標示清楚，食藥署也宣布國產醫用口罩自9月17日起，需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」、「Made In Taiwan」，標示之字高不得小於0.4公分，但不包含醫用N95等級以上、非平面及專供外銷的醫用口罩。

▲衛福部公告平面式口罩標示事項。（圖／取自行政院公報資訊網）

根據食藥署公告，自109年9月17日起，國內產製的平面式醫用口罩須依公告事項規定標示，而在109年9月16日前，國內合法生產的平面式醫用口罩，未能依前揭事項標示者，可持續販售至109年12月17日，在時限前前未能即時售完者，應於110年3月16日前收回市售品，連同庫存品送經直轄市或縣（市）衛生主管機關驗章後，才可繼續販賣。

另外，食藥署也提醒，選購醫用口罩，要認明最小包裝或標籤刊有衛福部核准的醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址，以及MD、Made In Taiwan等資訊，國產醫用口罩許可證字號應為「衛部（署）醫器製字第000000號、衛部（署）醫器製壹字第000000號」，民眾在選購時務必睜大眼睛。

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