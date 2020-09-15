廣達香少東「陸口罩假冒大馬貨」違藥事法遭調查　最高罰千萬

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記者李佳蓉／綜合報導

口罩國家隊加利、豪品接連出包後，新北市衛生局查獲由知名食品企業「廣達香」董座廖大明長子廖庸傑所成立的「勤達醫藥器材公司」（勤達），口罩原許可證製造廠為馬來西亞，業者卻以大陸口罩混充進口來台。新北市衛生局回應，該業者未取得許可證即輸入，已涉違反《藥事法》第84條，最高得易科罰金1千萬，全案由新北市調查局偵辦中。

新北市衛生局食品藥物管理科楊舒秦科長表示，新北市衛生局查獲「勤達醫藥器材公司」原製造廠於馬來西亞，後來改為中國大陸生產製造，該公司未取得許可證前即輸入，違反《藥事法》第84條未經核准擅自輸入，全案由新北市調查局進行偵辦。

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▲新北衛生局食藥科長楊舒秦。（圖／記者羅婉庭攝）。

楊舒秦指出，新北市與中央合作，收到中央提供之邊境大量輸入口罩的名單，後續派員前往稽查，並會同新北市調處，發現勤達醫藥器材公司因為邊境輸入量較大，該部分已現場稽查，並發現相關違規事證，針對輸入許可證不符原許可證登載事項，該部分有涉違反藥事法移請偵辦。

楊舒秦解釋，若案情確認，依涉藥事法84條最高可處3年有期徒刑，得易科罰金最高1千萬元，數量及流向全案已由市調處後續約談業者偵辦中。目前針對業者相關違規產品，已將產品回收，口罩其他產品也預防性下架，維護消費者權益。

根據《周刊王》報導，該刊接到從事醫療器材業務的Amy爆料，「勤達過去10多年來都打著馬來西亞產製的名義賣口罩、紗布等商品，但實際上所有貨源都來自大陸。」Amy說，勤達為了和軍醫院做生意，但礙於軍方規定不得採用大陸製品，因此於產品產地、包裝、標示上一律印製繁體字和英文，並標明是馬來西亞生產，從外觀、包裝看不出來，以矇騙軍方過關。